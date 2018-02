Češi chodí do hospod na točené pivo stále méně, pijí raději doma

To, co všichni očekávali, je tady. V Česku klesá spotřeba točeného piva a pokud to tak půjde dál, mohou mít hlavně menší pivovary problémy s přežitím.

Podle odborníků za to může hlavně EET a zákaz kouření v restauracích. Politici už dokonce uvažují o tom, že by se například protikuřácký zákon mohl změnit.

Spotřeba točeného piva klesá. Podle zástupců pivovarů se mění pivní návyky Čechů a zároveň zákony. Pivaře to vede k tomu, že si raději dají doma pivo z lahve nebo plechovky.

Úbytek hostů a také nižší tržby pociťují od začátku platnosti protikuřáckého zákona nejen tradiční české hospody, ale i některé pivovary, kterým klesá odbyt čepovaného piva.

"Pokud nezrušíme zákaz kouření v restauracích a pokud nezrušíme EET, tak zejména malé pivovary budou mít v příštích letech problémy s přežitím," varuje ekonomka Markéta Šichtařová.

Nová poslanecká sněmovna má v plánu protikuřácký zákon upravit. "Já bych vůbec nebyla proti, aby existovaly oddělená místa pro kuřáky a a pro nekuřáky," říká ministryně financí v demisi Alena Schillerová.

Mezi největší pivaře kromě Čechů patří tradičně Irové, Poláci nebo Němci. Překvapivě se ale na vrcholu žebříčku objevují Seychely nebo Namibie. Odborníci to vysvětlují podnebím, v případě Seychel turistickým ruchem a Namibie tamními pivovary, které pivo také vyváží.