Soutěž Kanceláře roku 2017 zná své vítěze





Vítěz kategorie finanční instituce: Air Bank a.s.

Na slavnostním galavečeru 23.února 2018 ve Slovanském domě byli vyhlášeni vítězové druhého ročníku soutěže zaměřené na kvalitní a inovativní pracovní prostředí. Ve velké konkurenci uspěly kanceláře firem Air Bank, Saint Gobain, Renomia nebo Red Hat Czech.

Do letošního druhého ročníku soutěže se přihlásilo více než sedmdesát firem. „Vysoký počet přihlášených, a především špičková kvalita jejich interiérů jsou důkazem toho, že investovat do nových a moderních kanceláří je současným trendem. Hlavní motivací je přitom snaha vytvořit co nejatraktivnější pracovní prostředí pro své zaměstnance. Investice do nadstandardního interiéru tak úzce souvisí s bojem firem o kvalitní lidi, kterých je na trhu momentálně nedostatek“, vysvětluje Radek Procházka, vedoucí partner poradenské společnosti Prochazka & Partners, která soutěž pořádá.

Odborná porota složená z předních osobností oblasti architektury, designu, kancelářského vybavení a HR vybírala vítěze v celkem devíti kategoriích rozdělených podle oborů činnosti a jedné speciální kategorii „Environment friendly“ oceňující udržitelnost a ohled na dopad na životní prostředí při výstavbě a provozu kanceláří. „V rámci jednotlivých kategorií jsme nehodnotili pouze inovativnost či nekonvenčnost designového řešení, ale i celkovou atmosféru a působení posuzovaných interiérů.Za poslední 3 roky sledujeme výrazný kvalitativní pokrok při vytváření nových kanceláří. Z hodnocených realizací je zřejmé, že firmám na kvalitě pracovního prostředí opravdu záleží“, říká jeden z porotců Boris Vološin, architekt studia JAKUB CIGLER ARCHITEKTI.

Vysokou úroveň letošního ročníku vyzdvihuje také další z porotců Jiří Zavadil, ředitel českého, slovenského a polského zastoupení švýcarské společnosti Vitra, který může díky svým zkušenostem porovnávat úroveň českých kanceláří s těmi zahraničními. „Vybrat z desítek špičkových realizací ty nejlepší, bylo nesmírně obtížné. V Česku se nikdy neinvestovalo do kvalitního designu tolik jako dnes“, říká Zavadil.

Vítězové jednotlivých kategorií

1. Advokátní kanceláře: DLA Piper Prague LLP

2. Employee Friendly kanceláře: MSD IT Global Innovation Center s.r.o.

3. Hub & co-working Opero s.r.o.

4. Media & Marketing CZECH PROMOTION group, s.r.o.

5. Finanční instituce Air Bank a.s.

6. IT Red Hat Czech s.r.o.

7. Poradenské kanceláře RENOMIA, a.s.

8. Centrum sdílených služeb SAP

9. Kanceláře 21.století SAP Concur

Speciální cena: Environment Friendly Saint-Gobain

