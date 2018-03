V roce 2018 se nebojte experimentovat s výraznými barvami

Pokud se právě chystáte zvelebit vaše bydlení, sáhněte po barvách, které jsou letos největším hitem. Jsou nadčasové, výrazné, krásné a rozhodně po pár měsících ani letech neomrzí. Víte které to jsou? Rok 2017 byl v nádechu tropické zelené, teplých, neutrálních a pastelových barev. Letos to ale bude rok energických a zářivých odstínů. Barvy budou vystihovat naši energii a intenzivní životní styl.

Zdroj obrázku: ELLE DECOR

Zkuste zářivě modrou

Letos bude v kurzu zářivě modrá. Můžete s ní vymalovat jednu stěnu, nebo dokonce celou místnost. Ani strop nemusí zůstat bílý, k zářivé modré se bude lépe hodit světle modrá. Doplňky volte v odstínech zelené, fialové a bílé. Interiér tak bude vypadat úžasně.

Živá červená

Výrazné barvy dodají nejen vašemu bydlení, ale i vám dávku energie. Živá červeno vínová se hodí na oživení jedné stěny v obývacím pokoji, ložnici nebo jídelně. Červená navíc podporuje chuť k jídlu, proto je velmi oblíbená i v restauracích. Jídlo si více vychutnáte. Pokud vás výrazné barvy lákají, ale ještě jste nenašli odvahu, rok 2018 je ten pravý pro barevné experimenty. „Důležité je ale myslet na správnou kombinaci nejen barev, ale i odstínů, materiálů a doplňků. Už 30 % Čechů využívá služeb bytového designera a řeší své bydlení profesionálně. Pěkný výsledek tak mají zaručený,“ dodává Stanislav Kralovanský. Pokud nechcete malovat, ale bydlení červenou oživit, skvěle poslouží i doplňky. Výrazné bude červené křeslo, koberec, lustr nebo váza.

Slunce doma po celý den

Další barvou, se kterou rozhodně neuděláte chybu, je výrazná žlutá. Znáte Mimoně? Přesně taková slunečná žlutá to je. Jednu žlutou stěnu zvolte do jídelny, pracovny nebo obývacího pokoje, doplňte modrými doplňky, třeba polštářky a efekt bude perfektní. Žlutou také krásně sladíte s bílou, krémovou a prvky dřeva. Budete mít pocit, že vám v bytě svítí sluníčko celý den. Dokážete si představit, jaké by to bylo?

Šedavá růžová jako klasika

Dáváte přednost méně výrazným odstínům? I v tomto případě si letos mezi největšími trendy vyberete. Popelavá starorůžová bude hitem pro útulné bydlení. Vyvolává pocit síly, dodává eleganci, jednoduchost a rozhodně podtrhuje styl. Tato romantická barva bude nejlépe slušet obývacímu prostoru doplněný o vzdušný nábytek.

Ultrafialová barvou roku 2018

Fialová patří už několik let mezi nejoblíbenější barvy při výmalbě interiérů. Fialová podporuje představivost. Je to barva originální, provokativní a podporuje vizionářské myšlení. Pantone Color Institut zvolit barvu Ultra Violet (18-3838) za barvu roku 2018. Ta vystřídala loňskou svěží zelenou, která symbolizovala nové začátky. „Fialová je u Čechů jedna z nejoblíbenějších barev. Často ji volí do ložnice,“ upřesňuje odborník na malování Stanislav Kralovanský z firmy Malíři Natěrači CZ. Není to poprvé, co je fialová zvolena barvou roku. V roce 2014 to byla orchidejově fialová. Je nadčasová a stále in. S fialovou rozhodně nešlápnete vedle. Kromě fialový výmalby můžete interiér oživit i útulným fialovým světlem.

Květinové fototapety a tapety

Fototapeta dokáže velmi věrohodně z pokoje vytvořit havajskou pláž, deštný prales nebo květinovou louku. Jejich popularita roste každým rokem. „U fototapet budou roce 2018 hlavním motivem květiny. Přírodní motivy byly u Čechů nejžádanější i loni,“ říká Stanislav Kralovanský.

