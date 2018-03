Stavební pouzdro Eclisse je sázka na preciznost

Toužíte po nadčasovém interiérovém prvku, který bude vaše bydlení zdobit, bude funkční a praktický, ale zároveň elegantní a neokázalý? Všechny tyto požadavky shrnuje jediná „vychytávka“, a to stavební pouzdro pro posuvné dveře Eclisse.

Když posuvné dveře otevřete, „zmizí“ ve stěně

Posuvné dveře při otevření „zmizí ve zdi“, respektive ve stavebním pouzdru. Co tím uživatel získává? Především úsporu prostoru. Krom toho se ale posuvné dveře stávají zajímavým doplňkem, jež ozvláštní každý interiér.

Minimalismus dovedený k dokonalosti? To je bezobložkové pouzdro Eclisse Syntesis Line

Extra designovou lahůdkou je bezobložkové stavební pouzdro Eclisse Syntesis Line, jež díky úplné integraci pouzdra dovádí minimalismus posuvných dveří k dokonalosti. Pouzdra Syntesis Line působí maximálně jednoduše a vzdušně. Umožňují dveřím zcela splynout se stěnou a zmizet. Velmi originálně působí, když se do pouzdra Syntesis Line zasouvají celoskleněné dveře, což je díky adaptéru VITRO možné.

Do pouzder Eclisse lze zasouvat i dveřní křídla SOLODOOR

Skleněné dveře ale nejsou přirozeně jediné dveře, jež lze do stavebního pouzdra zasouvat. Ba naopak. V naší nabídce najdete kupříkladu i kvalitní české dveře SOLODOOR, jež jsou pro posouvání do pouzdra Eclisse velmi vhodná. Vyberte si z naší nabídky dveře z modelových řad KLASIK plné, SIMA, SONET, LINIE a VERTIGO o maximální tloušťce 40 mm včetně rámečku.

Když již byla řeč o minimalismu, nelze opomenout ani otázku dveřního kování. Samozřejmě, že posuvné dveře nelze osadit běžnou klikou. Krom toho, že by to působilo těžkopádně, to není ani technicky možné. Pro posuvné dveře máme speciální dveřní kování, které působí velmi decentně. Nejrůznější madélka, mušle a úchyty splní svoji funkci, a navíc jsou i mimořádně elegantní. Jejich nabídka je rovněž velmi široká.

Pouzdra Eclisse se mohou pyšnit více než třiceti patenty

Stavební pouzdra Eclisse vynikají mimořádnou kvalitou a precizností zpracování. Společnost Eclisse ale neusíná na vavřínech a neustále vyvíjí nové technologie, inovuje a testuje. O tom svědčí i celá řada patentů, jež pouzdra Eclisse chrání. Více než 30 patentů je zárukou kvality a dobré volby pro každého uživatele dveřních pouzder. Eclisse je kupříkladu první společností, jež na trh přivedla motorizaci pro posuvné dveře, synchronizaci pro dvoukřídlo, systém teleskop, samozavírací systém, mechanický dovírací systém Rallenty Soft a další technické vychytávky, z nichž benefitují především ti, kteří v pouzdra Eclisse vloží svoji důvěru a okrášlí s nimi svůj interiér.

Pouzdra Eclisse jsou ze silnějšího plechu, ale lehčí než pouzdra konkurence

Patenty ale nejsou všechno. Stavební pouzdra Eclisse jsou mimořádná po všech stránkách. Jsou vyráběna z 0,7 mm silného plechu, proto jsou tak odolná a pevná. Paradoxně jsou však lehčí, což minimalizuje riziko poškození při dopravě, montáži apod. Vystřeďování dveří je velmi jednoduché díky vystředěnému vodícímu trnu, jenž se připevňuje k pouzdru nebo do podlahy. S pouzdry Eclisse není problém do stěny vrtat, vést skrz pouzdro elektřinu. Pouzdrům Eclisse zkrátka konkurence nesahá ani po paty.

Posuňte interiérové dveře na vyšší úroveň a nechte je „zmizet“ do pouzdra. Uvidíte, že nebudete chtít nic jiného. Posuvné dveře vám otevřou možnosti, o nichž se vám při zařizování interiéru dosud ani nezdálo!

