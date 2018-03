Nejen chlazení: proč instalovat klimatizaci?

Ještě nedávno si lidé spojovali klimatizaci především s dovolenou v jižních zemích u moře nebo s velkými obchodními centry a firmami. V sou časnosti si ale klimatizaci může pořídit každý. Má tak možnost čerpat z jejích výhod, jejichž výčet zdaleka nekončí jen u ochlazování vzduchu.

Moderní klimatizace jsou plnohodnotnými tepelnými čerpadly, která fungují na principu vzduch–vzduch. Jejich systém tvoří uzavřený okruh, v němž koluje speciální kapalina s velice nízkým bodem varu nazývaná chladivo. Na rozdíl od tepelných čerpadel na principu voda–vzduch však tento systém předává teplo nebo naopak ochlazený vzduch přímo vzduchu v interiéru.

Klimatizace může být buď splitová, nebo multisplitová. Co to znamená? Především rozdíl v počtu vnitřních jednotek. Splitová klimatizace sestává z jedné venkovní a jedné vnitřní jednotky. Tu je vhodné umístit do nejvytíženější místnosti. Tam, kde je cirkulace vzduchu nejvíce žádoucí.

Multisplitová klimatizace obsahuje také jednu venkovní jednotku, ale počet vnitřních se může lišit. Můžete tak mít pro každou místnost vlastní zařízení s ovládáním a pohodlně pobývat v kterékoli části domu nebo bytu i při nepříznivém venkovním klimatu.

Vytápí a udržuje rovnováhu

Klimatizace však nepředstavuje jen sezónní řešení. Jak jsme naznačili, čerpadlo funguje oboustranně a v zimě tak dokáže chladný vzduch v místnosti naopak přeměňovat na teplý a interiér tak vytápět . Moderní klimatizace, například systémy Toshiba, s nimiž pracuje společnost Tramonta Klima, navíc pracují efektivněji s energií a změny teplot tak nejsou nárazové a nevyžadují neustálé zapínání a vypínání, ale udržují teplotu v rovnováze.

Čistí vzduch a odvlhčuje

Díky klimatizaci vám odpadne starost o čistotu a vlhkost vzduchu. Místo pořizování dalších nákladných zařízení si vystačíte s jedním. Kvalitní klimatizace disponují funkcí několikastupňové ho čištění vzduchu, ionizátorem vzduchu a neutralizací alergenů. Interiér se proto stane přívětivějším jak pro alergiky, děti a osoby s dýchacími obtížemi, tak pro všechny ostatní, kteří jsou díky čerstvé mu vzduchu výkonnější a soustředěnější.

Výběr klimatizací je v sou časné době opravdu široký. Nezapomeňte však kromě designu a ceny dbát při výběru především na adekvátní výkon, spotřebu a hlučnost. Zmiňované systémy Toshiba jsou velice tiché a jejich provoz, podobně jako u všech systémů pracujících na principu čerpadla, je velice ekologický a úsporný. Podívejte se na spektrum funkcí a manuál výběru správné klimatizace do své domácnosti přímo zde, anebo na variabilitu řešení pro velké i menší podnikání a průmyslové objekty.

Pokud si nejste s výběrem klimatizace jistí, nechte si od specialistů v Tramonta Klima vypracovat nezávaznou nabídku na míru svým potřebám.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografie

Články Interiéry