Zápisy do prvních tříd: co všechno musí dítě umět?

Zápisy do prvních tříd se nezadržitelně blíží. Ředitelé základních škol stanoví termíny na jakýkoliv pracovní den v dubnu. Děti musí při zápisu prokázat mnoho znalostí a dovedností. Co všechno mají před nástupem do školy umět? Dubnové zápisy se letos konají už podruhé. Ministerstvo školství se termíny rozhodlo přesunout z ledna i proto, že každý měsíc navíc je ve vývoji dítěte znát. Předškoláci totiž musejí u jednoduchého "pohovoru" při zápisu prokázat, že jsou na školu dostatečně připravení. Dítě by mělo být zralé fyzicky, psychicky i sociálně. Tělesnou stránku posuzuje především lékař, duševní a společenskou zralost posoudí ředitelé či učitelé právě u zápisu. Co přesně bude muset prokázat, najdete i v Desateru pro rodiče dětí předškolního věku, které vydalo ministerstvo. Do fyzické a pohybové zdatnosti spadají schopnosti udržet rovnováhu na jedné noze, házet a chytat míč, zavázat si tkaničky či umět se vysmrkat a používat správně příbor. Sociálně zralé je takové dítě, které zvládá odloučení od rodičů, snese drobný neúspěch, dodržuje společenská pravidla či se umí chovat v kolektivu.

U zápisu se nejvíce posuzuje duševní připravenost, tedy zda má dítě dostatek dovedností a znalostí k tomu, aby úspěšně zvládalo výuku. Pedagog se předškoláka zeptá na jméno, bydliště, povolání rodičů či jména sourozenců. Poté posoudí jeho orientaci v prostoru - zda dokáže určit strany a ví, kterým směrem bydlí.

Učitel se zeptá také na barvy a tvary, zda umí dítě zarecitovat básničku či zazpívat píseň, nakreslit postavu a vyřešit nějaký problém - např. sestavit domeček ze skládačky. Podle Desatera by měl budoucí prvňáček také rozlišit zvuky a najít rozdíly na obrázcích, napočítat do pěti a třídit předměty dle nějakého kritéria.

K zápisu podle odhadů ministerstva přijde asi 135 tisíc dětí, do prvních tříd jich ale nastoupí jen přibližně 108 tisíc. Rodiče by měli do školy přihlásit potomky, kteří se narodili od 1. září 2011 do 31. srpna 2012. Dorazí ale i děti, které dostaly loni odklad, a ty, které jsou už v pěti letech pro školu zralé.

Pokud není dítě připraveno ze zdravotních důvodů, musí to rodiče doložit lékařským potvrzením, na základě nějž dostane odklad od ředitele školy. K zápisu ale přihlásit šestiletého potomka musíte, jinak vám hrozí pokuta až 3000 korun.

