Čerpejte životní energii v prostředí svého domova

Domov dělá útulným především dostatek světla, vzduchu a tepelného komfortu. Díky stínícím prvkům můžete kvalitu vnitřního prostředí řídit v průběhu dne, po celý rok, a vytvářet tak v každém ročním období ideální klima pro setkávání s nejbližšími, nerušený spánek, práci, zábavu, relaxaci i odpočinek

Trendem v oblasti stínící techniky je Subjective Well Being - pocit osobní pohody, který odráží životní spokojenost. Klíčovou roli v tom hraje zázemí domova. Jen promyšleně uspořádaný funkční prostor s harmonickým vnitřním prostředím pozitivně ovlivní a zkvalitní váš každodenní život.

Světelný komfort

Přirozené světlo v jakoukoli roční i denní dobu není nedosažitelné. Záclony, žaluzie, stínítka lampiček a lustry mohou intenzitu umělého osvětlení snižovat na komfortní minimum. „Dobrou službu vám mohou prokázat speciální typy rolet na plastová okna a euro okna, do střešních, velmi malých i do atypických oken, “ říká Jan Žižlavský ze společnosti ISOTRA, a dodává: „Designérským kouskem jsou látkové rolety Sunlite s atraktivními vzory v mnoha barevných variacích. Vynikají ozdobnou horní lištou, do které je důmyslně zakomponované led-diodové osvětlení. V létě snižují dopad slunečních paprsků do místnosti, v podzimních a zimních měsících interiér zútulní.“ Hitem posledních let jsou venkovní rolety a žaluzie, které zajistí ideální esenci světla v bytě po celý rok, v každou denní dobu. Patříte-li k milovníkům nových technologií, můžete světlo řídit přes iPhone, iPad nebo osobní počítač. Díky nastavení centrálních funkcí zatemníte či prosvětlíte všechny místnosti najednou, nebo okna v jednotlivých pokojích. Automatické ovládání stínících prvků reaguje kromě počasí i na denní dobu a zajistí, aby se vytahovaly nebo sklápěly v určitou hodinu.

Tepelná stabilita

Příjemné tepelné klima v každém ročním období ovlivňuje fyzickou i psychickou pohodu. I ta se dá ovlivnit stínící technikou: „Lidé vybírají stínící zařízení často jen podle vzhledu a cenové dostupnosti, ale neuvědomují si, že rozdíly mezi použitými materiály, barvami a jejich umístěním mají vliv na tepelnou stabilitu místnosti,“ upozorňuje Jan Žižlavský. Obecně nejlepší je podle jeho slov jakékoli venkovní stínění, protože efektivně brání průniku tepelného záření přes výplně okna do interiéru v teplých obdobích roku a v zimních měsících udrží teplo v interiéru: „Venkovní žaluzie díky možnosti naklápění lamel plynule regulují tepelnou stabilitu interiéru. Montáž lze provádět celoročně, a to jak v průběhu stavby, tak dodatečně do postavených domů. Vhodné jsou i látkové screeny nebo venkovní rolety, opatřené hliníkovými lamelami s izolační polyuretanovou pěnou, protože v zimě účinně brání ochlazování a v létě zbytečnému přehřívání vnitřních prostor.“

Příjemná prostorová akustika

Ticho je v současnosti vzácná komodita. Je prokázáno, že hluk ruší vnímání sluchových podnětů, zhoršuje srozumitelnost řeči, narušuje přirozené biorytmy a zvyšuje únavu. U dětí může dokonce přispívat k výkyvům v chování a prospěchu. V naší populaci je vůči hluku asi deset procent lidí nadměrně tolerantních, a naopak deset procent velmi senzitivních. Nejvnímavější jsou pracující na směny, osoby s funkčními a mentálními poruchami a lidé se spánkovými potížemi. Rozhodující roli hraje architektura domu a použité stavební materiály, které většinou příliš zvuku neabsorbují. Rozlehlé místnosti, vysoké stropy a hladké podlahy ozvěnu v prostoru zvyšují. Velmi důležité je i osazení oken těsněním. K odhlučnění mohou výrazně přispět venkovní neboli předokenní rolety či žaluzie. Podle Jana Žižlavského dokáže stínící technika hluk snížit až na polovinu: „Příjemnou zvukovou atmosféru v prostoru vytvářejí zejména exteriérové žaluzie s lamelami o šíři devět centimetrů ve tvaru písmene „zet“ nebo „es“. V uzavřeném stavu se mění v účelnou a elegantní celistvou plochu, která venkovní hlukodráží.“

Harmonie barev

Nemusíte za každou cenu „držet krok“ s módními trendy bytového designu. Přestože letošní rok přeje v duchu Looking both ways, pohledu na obě strany, tedy kontrastům tradičních věcí a moderních inovací i světlého a tmavého, důležité je, abyste se doma cítili dobře. Střídmost barev stěn a nábytku, „rozsvícená“ několika textilními prvky prostor zútulní, a navíc můžete doplňky podle chuti obměňovat, aniž by to zatížilo váš rozpočet: pár barevných polštářků, nové závěsy a jiný přehoz, barevné květiny i lampičky vám v tomto směru udělají překvapivou službu. Odborník na stínící techniku k tomu poznamenává: „Pokud chcete sladit intenzitu zastínění také s barevným řešením interiéru, pak jsou řešením textilní rolety, plissé nebo oblíbené japonské stěny. Světlo prochází strukturou textilního materiálu, takže když zvolíte tlumené odstíny, nedojde ke zkreslení barevnosti prostředí. Tmavé barvy mohou při zatažení prostor zcela zatemnit.Vzorované textilie se zase ve spuštěném stavu mění v dekorativní obrazce, které v interiéru působí útulným a exkluzivním dojmem.“

