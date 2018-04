Nechte váš interiér dýchat, vznikne harmonie

Ať už obýváte jakýkoli prostor, myslete na to, že každá místnost vyžaduje určité uspořádání, abyste se v ní cítili dobře. Proto při zařizování interiéru dbejte na několik pravidel, které vám pomohou vykouzlit příjemné útočiště, kde budete s radostí trávit čas.

Čemu byste se měli vyhnout na prvním místě, je stísněnost. Někdo by možná řekl, že prostor zavalený věcmi může působit útulně. Možná ano, ale jak dlouho v něm vydržíte „dýchat“ a soustředit se? Asi moc dlouho ne. Co s tím? Abyste se cítili příjemně a pohodlně, volte vybavení místnosti, které ji provzdušní, nikoli zavalí.

Skvělým řešením, jak prostor opticky zvětšit, jsou světlé barvy. To se může týkat jak výmalby, tak i nábytku. U bytových doplňků platí zase jiná pravidla. Mohou být samozřejmě barevně výrazné, ale nepřehánějte to s jejich množstvím. Zbytečně byste prostor zavalili lapači prachu. I při zařizování interiéru platí pravidlo, že méně je někdy více. Ideální variantou jsou například barevné židle, které oživí prostor. Originální a designové kousky nabízí IDW Italia, kde si můžete vybrat z nepřeberného množství barev.

Jak si poradit s úložným prostorem?

V případě, že máte hodně oblečení a bot, je nejlepším řešením šatna nebo vestavěná skříň. Jestliže tuto možnost nemáte, zapřemýšlejte nad velkou skříní se zrcadlem. Ta sice zabere dost plochy, ale zrcadlo napomůže k tomu, aby prostor vypadal větší. Vyvarujte se mísení kombinace stylů komod a jiného nábytku a raději vsaďte na jednotnost a uspořádanost.

Trendy roku 2018

Minimalismus je velkým trendem už několik let. Pokud jste přesvědčeni, že to může působit neosobně až sterilně, mýlíte se. Abyste se v interiéru v minimalistickém stylu cíliti příjemně, volte jednoduché tvary, příjemné textilní materiály a šetřete s doplňky. Výhodou minimalistického stylu je, že prostor bude vypadat vždy uklizeně.

Bytový interiér navíc vždy můžete ozvláštnit aktuálními trendy. V roce 2018 se neobejdete bez výrazných barev. Tomuto roku bude nejvíce kralovat zelená, modrá a žlutá. To však neznamená, že si hned celou místnost vymalujete těmito zářivými barvami. Spíše vsaďte na barevné doplňky nebo zainvestujte do pohodlné pohovky v modré barvě, jakou nabízí třeba IDW Italia.

Nejen v módě, ale i v bytovém designu se začaly objevovat květinové vzory – ale opět myslete na to, že nic se nemá přehánět. To platí i u tapet, které momentálně slaví velký boom. Rozhodně se vyvarujte celé otapetované místnosti s divokými vzory. Spíše vsaďte na decentní vzor umístěný třeba jen na jedné stěně nebo její části. Skvěle to dokreslí atmosféru.

Co se týká materiálu, nešlápnete vedle, když dáte přednost dřevu a sklu. Nevyhýbejte se ani měkkým plédům, které ležérně přehodíte přes postel nebo pohovku, docílíte tím útulnosti.

Dejte si záležet i na zvolení vhodného osvětlení, protože to je neodmyslitelnou složkou každého interiéru. Vybírejte takové kousky, které jsou nejen funkční, ale i nápadité.

Rada na závěr: Aby byl celkový výsledek doladěný k dokonalosti, důkladně si před zařizováním rozvrhněte, bez čeho se skutečně neobejdete. Zbytečně nehromaďte věci, které se vám nakonec nikam nevejdou a zkazí celkový dojem. Vyvarujte se i mísení vícero stylů dohromady a spíše se snažte, aby do sebe vše zapadalo a hodilo se k sobě.





















