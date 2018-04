Češi pesimisty: více než polovina očekává úrokovou sazbu hypotéky nad 3 %

Zdroj dat: NMS Market Research, reprezentativní vzorek internetové populace ve věku 18 až 65 let, 1 000 respondentů

Lidé vnímají postupný růst úrokových sazeb, ke kterému dochází po období jejich dlouhodobého poklesu. Přesto jsou jejich očekávání překvapivě vysoko nad únorovým průměrem.

Pokud byste si teď šli vyřizovat hypotéku, úroková sazba kolem pěti procent by vás nepřekvapila. Alespoň tak to vidí tisícovka respondentů oslovených v průzkumu agentury NMS Market Research pro Raiffeisen stavební spořitelnu. Z výsledků průzkumu vyplývá, že 64 % Čechů, kteří by si nyní šli žádat o hypotéku s pětiletou fixací, by očekávalo úrok ve výši přesahující 3 %. To je více než průměrná únorová sazba, která se pohybovala okolo 2,3 %.

Téměř 40 % oslovených by dokonce očekávalo úrokovou sazbu hypotéky přesahující 5 %. Optimističtější výhled přibližuje předseda představenstva Raiffeisen stavební spořitelny Jan Jeníček: „Můžeme předpokládat, že koncem tohoto roku se bude úročení úvěrů na bydlení pohybovat okolo 3 %. Domnívám se však, že tuto hranici se poskytovatelé budou snažit nepřekračovat.“

Předpokládané navyšování úrokových sazeb lidi motivuje k tomu neotálet a vyřizovat si financování co nejdříve. To se projevuje i v aktuálních číslech poskytovatelů úvěrů. Například Raiffeisen stavební spořitelna uzavřela za první kvartál tohoto roku o téměř 24 % úvěrových smluv více než v předchozím roce. V lednu pak spořitelna poprvé v historii překonala hranici 1 milionu korun u průměrné výše úvěru.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy