Manažer roku: cenu za inovace pro soběstačné domy převzal Pavel Podruh

Nejvýraznější osobnosti českého obchodu a politiky se ve čtvrtek 19. dubna sešli ve Španělském sále Pražského hradu na letošním předávání ocenění Manažer roku. Tuto soutěž organizuje Česká manažerská asociace s cílem vyhledat, objektivně vybrat a zviditelnit ty nejlepší managery za uplynulý rok.Cenu za inovace pro udržitelný rozvoj v oblasti chytré energetiky získal Pavel Podruh, výkonný ředitel společnosti Český ostrovní dům. Ta se dlouhodobě zabývá projekty budov v různé míře zdrojové soběstačnosti a vývojem vlastních energetických produktů pro domácnosti.

Přímo na pódiu Španělského sálu za přítomnosti premiéra v demisi Andreje Babiše a české podnikatelské špičky Pavel Podruh řekl: „Cítím velký respekt k lidem, kteří dokáží úspěšně vést stovky a tisíce lidí. My jsme jen malá společnost, ale jsem hrdý, co se lidem v ní za poslední tři roky podařilo. Kromě jiného jsme vybudovali velký generátor projektů různě soběstačných budov, které zdarma poskytujeme veřejnosti. Z nuly jsme vyvinuli velice komplexní systém inteligentního řízení veškerých klíčových technologií v domech. Říkáme mu Independence System a na trhu srovnatelný neexistuje.“ Misí Českého ostrovního domu je urychlování nástupu čistších technologií, sdílení a decentralizace do běžných domácností a budov.

Ve svém proslovu při přebírání ceny Manažer roku Podruh také poprvé oznámil ukončení prototypní fáze vlastního bateriového úložiště. „Zapomeňte na to, jaké jsou baterie dnes. Existují produkty od Tesly po SonnenBaterie. Kolik ale znáte lidí, co je mají? Chybí to hlavní, životaschopný obchodní model pro prodejce i zákazníka. My jsme nyní, po roce práce, finálně ověřili funkčnost a legislativní průchodnost produktu, který naopak tou přidanou hodnotou a výhodností pro zákazníka začal. Nebudeme ale další v řadě, co hlásají bateriovou revoluci,“ popisuje aktuální stav Podruh a dodává: „Aktuálně se porozhlížíme po silném partnerovi, s kterým chceme produkt dovyvinout a připravit k nasazení do domácností v co největším počtu. Vzniká úplně nová kategorie, plán je go big or go home a cílem je změnit trh, který se změně vehementně brání. Budoucí partner musí mít odvahu i zkušenost a pokud se takový neobjeví, nemá cenu ve vývoji pokračovat.“

Jednatřicetiletý Pavel Podruh získal plné akademické stipendium na Empire State College v New Yorku a následně pokračoval v prestižním programu CEMS MIM, který se pravidelně umisťuje v první trojici nejvýznamnějších světových programů v kategorii Masters of International Management deníku The Financial Times. Na svou první manažerskou pozici nastoupil v Plzeňském Prazdroji, následně založil, vybudoval a úspěšně odprodal vlastní butikovou komunikační agenturu. Od roku 2016 se naplno věnuje aktivitám jím založeného projektu Český ostrovní dům. V rámci letošního vyhlašování Manažera roku získal Podruh cenu v kategorii Inovace pro udržitelný rozvoj. Toto ocenění reaguje na globální vývoj a společenské potřeby, jeho garantem je Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD).

•••

Soutěž Manažer roku je v České republice jedinečná, žádná jiná neoceňuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Právem je považována za měřítko v této nelehké profesi. „Soutěž zviditelnila řadu manažerů i z menších firem, dokázala odhadnout jejich potenciál. Z některých se staly světové špičky ve svém oboru,“ uvedl k tomu Jan Preclík, předseda Hodnotící komise Manažera roku. Soutěž v roce 2018 oslavila 25 let od svého založení a tak se slavnostní ceremoniál přesunul z tradičního Žofína do Španělského sálu Pražského hradu. Odborná hodnotící komise letos cenu udělila například i Zbyňku Frolíkovi, spolumajiteli společnosti Linet, Jaroslavě Valové, zakladatelce společnosti Siko koupelny & kuchyně, Zdeňku Pelcovi, prezidentu společnosti GZ Media a.s. či Danielu Benešovi z firmy ČEZ.





Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy