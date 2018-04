Jak si doma zachovat ideální teplotu v parných dnech?

V zimních měsících je žádoucí v interiéru udržet co nejvíce tepla, s příchodem léta je situace opačná. Optimální teplotu v domě lze zajistit i bez klimatizace. Přehřáté prostředí není příjemné nikomu a bohužel teplota na přijatelnou hladinu mnohdy nespadne ani v noci. Jednou z nejúčinnějších možností řešení je venkovní zastínění oken. Okna s orientací na jih jsou sice zdrojem intenzivního celodenního světla, ale v letních měsících se díky nim může interiér přehřívat. Jak alespoň trochu situaci zlepšit?

Stínění oken uleví od úporného vedra

Stínicí systémy jsou dvojího druhu vnitřní a venkovní. Účinnější je jednoznačně stínění venkovní. „Například venkovní rolety udrží teplo venku a nepropustí ani sluneční záření, které interiér prohřívá. Výhodou venkovního stínění je také ochrana soukromí, dobré zvukotěsné vlastnosti a schopnost vyšší ochrany majetku před případným vloupáním“, říká Jiří Scheidel, produktový manažer společnosti VEKRA. V zatažené poloze chrání interiér také před hmyzem. V zimě venkovní rolety pomáhají snižovat náklady na vytápění. Velmi moderním a žádaným řešením jsou venkovní žaluzie, které díky možnosti naklopení lamel umožní větší či menší průchod světla do interiéru. „Na instalaci venkovního stínění byste měli myslet už při plánování novostavby nebo před rekonstrukcí bytu, protože jak venkovní žaluzie, tak rolety vyžadují instalaci kastlíků. Zejména u rekonstrukcí je nutné dopředu dobře promyslet, jak bude výsledek vypadat, jde zejména o to, aby nedošlo ke zmenšení světlé výšky oken a z interiéru nebylo do vidět do kastlíku. Na přání lze integrovat také elektrické ovládání,“ dodává Ing. Scheidel. Zajímavým řešením jsou i venkovní žaluzie skryté v zasklení, které se ovládají magneticky, aby nedošlo k porušení hermetického uzavření zasklení. Jejich nevýhodou ovšem může být to, že v případě poškození, je většinou nutné vyměnit celé zasklení.

Pokud zvolíte stínění vnitřní, prokážete službu svému obydlí také, ale ochrana před horkem nebude tak účinná. Interiérové žaluzie sníží teplotu pouze o cca 4–5 °C. Výhodou ale je nižší pořizovací cena než u stínění venkovního a snadná instalace. Vybírat lze z různých druhů žaluzií i rolet. „Instalace vnitřních žaluzií je sice méně náročná, přesto doporučujeme ponechat jejich montáž na profesionálech. Spolehlivý dodavatel vám navrhne to nejlepší možné řešení s ohledem na praktickou i vizuální stránku“, dodává Petr Holý, obchodní ředitel společnosti OTHERM. Úlevu před úmorným letním sluncem přinesou i obyčejné tmavé závěsy, posuvné vnitřní rolety, zajímavý designový efekt poskytnou pak japonské stěny nebo moderní dvojité plissé a duette. Vnitřní stínění poskytuje pestrou škálu barev, dekorů i mnoho netradičních designových řešení. Princip je přitom opravdu jednoduchý, horký vzduch mezi oknem a látkou nebo lamelami neproudí dovnitř místnosti a zůstává mezi stíněním a oknem.

Větrání jako základ optimálního klimatu

V letních parných dnech je ideální větrat především ráno, dokud nesvítí přímé slunce. Případně až večer po západu slunce. Nejčastější chybou je otevírání oken uprostřed parného dne a příliš dlouhá doba větrání. Při otevřeném okně se dokáže byt prohřát na venkovní teplotu už během dvaceti minut. Nejúčinnější je nechat byt protáhnout průvanem. „Pokud je to možné otevřete brzy ráno nebo večer okna na protilehlé světové strany, a to tak, že jedno otevřete více než druhé. V nejchladnější místnosti otevřete okno na ventilaci, nechte otevřené dveře do místnosti, kterou chcete ochladit a v ní pak otevřete okno naplno. Této „přirozené klimatizace“ lze jednoduše dosáhnout i ve starém bytě se světlíkem. Během 20 minut tak můžete místnost s vyšším stropem ochladit až o pět stupňů Celsia“, dodává Jiří Scheidel, produktový manažer společnosti VEKRA .

