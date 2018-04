Získat hypotéku může být ještě těžší, ČNB chce nařizovat limity

Získat hypotéku může být v budoucnu ještě složitější. Česká národní banka totiž připravuje novelu, která by jí dávala pravomoc nařizovat limity pro poskytování hypoték. Pokud by novela prošla, mohla by například určovat, kolik si žadatel může maximálně půjčit vzhledem ke svému platu.

Koupit si vlastní bydlení a splácet hypotéku, nebo platit nájem? To je otázka, nad kterou se zamýšlí snad každý. Pokud byste se rozhodli pro první variantu, tak získat hypotéku bude zřejmě čím dál tím složitější.

"Takovým příkladem ukazatele, který by zohledňoval příjmy domácností, při tom procesu žádosti o hypotéku je například ukazatel, který stanovuje kolik ročních příjmů by musel žadatel vydat, aby celý úvěr splatil," vysvětlila mluvčí České národní banky (ČNB) Markéta Fišerová.

S největší pravděpodobností se může stát, že by člověk získal jen tak vysokou půjčku, která by nepřekročila osminásobek jeho ročního příjmu. A splácet by neměl víc než 40 % měsíčního příjmu. Konkrétní limity ale v novele určené nebudou, ČNB si je bude určovat podle situace na trhu.

První regulace přišla loni v dubnu, kdy byly zrušeny hypotéky v celé výši nemovitosti. Lidé teď můžou půjčit jen do hodnoty 80 % ceny domu nebo bytu. 20 % si tak musejí našetřit. Pouze určitému počtu lidí můžou banky poskytnout hypotéku do výše 90 % ceny nemovitosti.

Podle plánu by nová regulace hypoték měla být vládě předložena letos v září. Platit by mohla od září 2019.



