Češi se stále lepší: vloni vytřídili přes 15 000 tun elektroodpadu

Celkových 15 290 tun vysloužilých elektrických a elektronických zařízení, které byly vloni v ČR odevzdány k recyklaci, odpovídá váze více než třetiny Titanicu. Z 40 % se jednalo o vysloužilá IT zařízení, 38% podíl na vysbíraném elektru pak měly velké domácí spotřebiče jako pračky, myčky, trouby nebo lednice. Množstevně nejméně se nashromáždilo světelných zdrojů, které jsou poměrově vůči ostatním velkým spotřebičům mnohonásobně lehčí. „Lidé recyklují častěji právě velké přístroje, protože ty nelze jen tak jednoduše vhodit do kontejneru. Menší věci, zejména pak vysloužilé úsporné žárovky nebo zářivky, kterých se k recyklaci nashromáždí každoročně nejméně, mají mnohdy ještě tendence házet do komunálního odpadu,“ říká k číslům David Vandrovec, ředitel skupiny REMA.

Tak jak tak se Češi v recyklaci elektra postupně zdokonalují. Oproti roku 2016 se vloni podařilo zrecyklovat o 5 % vysloužilých elektrozařízení více. V rámci meziročního srovnání v letech 2015 a 2016 se jednalo dokonce o 33% nárůst. „Zpětný odběr elektrického a elektronického odpadu se navyšuje jak díky edukaci, tak díky inovativním řešením, kterými se lze nepotřebných věcí zbavit. Občané mohou využívat klasických sběrných dvorů, sběrných míst u prodejců elektra a u zaměstnavatelů, ale třeba si i objednat zadarmo náš odvoz formou projektu Buď líný nebo nám dokonce poslat odpad bezplatně poštovním balíkem, a to prostřednictvím služby re:Balík,“ vysvětluje David Vandrovec. „Hodně také pomáhají aktivity obcí nebo škol, ty pořádají různé hromadné svozové a úklidové akce a zapojují se do recyklačních soutěží,“ dodává. Dle Vandrovce dokonce kolektivní systém vloni překročil cíle stanovené Evropskou unií. Ta udává pro Českou republiku povinnost 45% úspěšnosti ve sběru vysloužilých elektrozařízení vůči těm nově uvedeným na trh. REMA Systém přitom dosáhl 61 % míry sběru.

Nejaktivnějším krajem byl vloni v recyklaci elektra ten Plzeňský. V průměru odevzdali Plzeňané 4,03 kilogramů na hlavu. Dobře si vedli taky Pražané (2,23 kg odevzdaných na obyvatele) a Středočeši (2,04 kg na obyvatele). Nejhůře sbírali v roce 2017 lidé na Liberecku, tam odevzdal průměrně každý občan k recyklaci jen 0,48 kilogramů elektrozařízení. Nejvíce si meziročně polepšili lidé na jižní Moravě, kde každý občan odevzdal v průměru o 0,46 kilogramů elektroodpadu více než v roce 2016. Oproti předloňsku si naopak nejvíc pohoršili lidé ve středních Čechách, kde došlo k propadu o 0,95 kilogramů na obyvatele.

Tabulka: Sběr elektrozařízení za rok 2017

Skupina REMA zajišťuje také zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů. Podle statistiky společnosti jich lidé v uplynulém roce odevzdali přes 208 tun. Nejaktivnější byli přitom občané Karlovarského kraje, kde se k recyklaci vybralo skoro 87 gramů na obyvatele, což odpovídá necelým 4 kusům tužkových baterií typu AA. Recyklaci taky aktivně podpořili Středočeši, kteří odevzdali o něco více než 2 kusy AA baterií, a Plzeňané, kde každý obyvatel nechal zrecyklovat v průměru jednu tužkovou baterii. Nejméně baterií se k recyklaci vysbíralo na Královéhradecku (3,82 g na hlavu) a na Vysočině (4,31 g na obyvatele). Míra sběru přenosných baterií a akumulátorů překročila hranici 53 %, přičemž cíl Evropské unie byl stanoven v úrovni 45 %.

•••

Skupina REMA

Skupinu REMA tvoří v současné době 3 společnosti: REMA Systém, REMA Battery a REMA PV Systém.

REMA Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).



REMA Battery je neziskově hospodařící společnost s ručením omezeným, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009. Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace baterií a akumulátorů.



REMA PV Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech v roce 2012. REMA PV Systému navazuje na aktivity společností REMA Systém a REMA Battery. Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů.



Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy