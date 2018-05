Domácí kancelář: vládne minimalismus a moderní doplňky

Moderní technologie a čistý design. Smart office design by měl vynikat svojí jednoduchostí. „Přebytečné nebo viditelné doplňky nesmí narušovat celistvý vzhled pracovny. Pro tzv. chytrou kancelář je ideální, aby měla například co nejméně viditelných kabelů. Řešením se stává například bluetooth technologie nebo příslušenství v decentním designu. Musíme myslet především na komfort,“ doplňuje Goran Setler, zástupce značky YENKEE, která se zabývá výrobou IT příslušenství do kanceláří.

Zařízení bez kabelů je stále vyhledávanějším prvkem. Sluchátka nebo set klávesnice a myši vybavené bezdrátovým přenosem signálu jsou dnes již samozřejmostí. Nejenom, že nejsme nijak omezeni ve volnosti pohybu, ale hlavně se dá pracovat odkudkoliv.

Užitečnost a jednoduchý design

Multifunkčnost všech IT doplňků by měla jít ruku v ruce s jednoduchým designem. Hitem jsou zařízení, která zastanou práci několika jiných. Chytrá kancelář je specifická tzv. all in one řešeními.

„Každý z nás disponuje velkým množstvím příslušenství. Pracovní a soukromý telefon, tablet, powerbanka, reproduktor a další. Často se ocitáme v situaci, kdy nám schází volná místa k jejich dobití. Tento problém nám však nemusí dělat těžkou hlavu. Na trhu existuje velké množství IT příslušenství, které disponuje větším množstvím USB portů,“ doplňuje Goran Setler.

Ideální řešení představují tzv. multinabíječky. Ty dokáží v jeden čas nabít několik zařízení najednou, aniž by ztratily na svém výkonu. Součástí je také inteligentní systém nabíjení a další sada ochranných funkcí, které jsou šetrné ke každému přístroji.

Vyhledávaným řešením jsou také chladící stolky a stojany na notebooky. Umožňují nastavit zařízení do optimální polohy, aby bylo zajištěné maximální pohodlí. Tím pomáhají vytvořit ideální pracovní atmosféru a jsou šetrné k vašemu zdraví.

•••

Česká značka působí na trhu od roku 2012. Zabývá se výrobou kvalitního příslušenství pro fotoaparáty, tablety, počítače a mobilní telefony. Yenkee sází především na stylovost, rafinovanost a dostupnost. Značka patří pod společnost FAST ČR.

