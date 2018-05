Zdravotní rizika Čechů: příliš času v uzavřeném prostoru

· Současná INDOOR GENERATION tráví pobytem uvnitř budov 90 % svého času.

· Vzduch uvnitř budov může být až pětkrát více znečištěný než vzduch venku. 77 % populace si to však podle průzkumu YouGov neuvědomuje.

· Nejvíce znečištěným pokojem v domě, co se týče ovzduší, je často dětský pokoj.

· Nová studie společnosti VELUX zkoumá, jak jsou denní světlo a čerstvý vzduch pro naše zdraví důležité.

Život ve vlhkých a plesnivých domácnostech zvyšuje hrozbu onemocnění astmatem o 40 %. Pokud s tímto faktem nezačneme okamžitě bojovat, ohrozíme tak svoje zdraví. Nová INDOOR GENERATION, která tráví až 24 hodin denně 7 dní v týdnu pobytem v uzavřených místnostech, nemá ani ponětí

o tom, že vzduch v interiéru může být ve skutečnosti znečištěný až pětkrát více než venku (77 % dotázaných neví). Speciálně pak hovoří výsledky studie o dětech, jejichž pokoje dopadly z hlediska znečištěného ovzduší v domě nejhůře.

Společnost VELUX zveřejnila výsledky studie INDOOR GENERATION, jejíž součástí byl průzkum, který proběhl v březnu a dubnu v Evropě a Severní Americe. Výzkum probíhal ve 14 zemích a ukázal, že lidé mají mylnou představu o času, který tráví zavřeni v budovách i kvalitě vzduchu v interiéru. Nejvíce se představa od reality lišila u výpovědí Čechů, kteří dosáhli nejhoršího skóre ze všech respondentů. Pouhých 5 % Čechů si uvědomuje, že v uzavřených budovách tráví 21 až 24 hodin denně. Na Slovensku si tento fakt přiznává o něco větší, avšak stále velmi malá skupina lidí, asi 10 % dotázaných. O kvalitě vzduchu v interiéru a venku je správně informováno pouze 9 % Čechů a 17 % Slováků. Více na: www.theindoorgeneration.com.

Pojem INDOOR GENERATION odkazuje na rostoucí skupinu lidí, kteří tráví většinu svého času uvnitř budov. Ve srovnání s předchozími generacemi až 90 % jejich života. Každodenní aktivity v domácnosti jako je vaření, uklízení, sprchování se, zapalování svíček, sušení prádla, nebo spaní i pouhé dýchání přispívají ke znečištění vnitřního ovzduší, což může v průběhu času zvýšit riziko vzniku astmatu a alergií. Za zhoršení kvality ovzduší můžou i různé škodlivé a toxické látky, z nichž jsou například vyrobeny některé plastové hračky, čisticí prostředky a stavební materiály. Pokud nebudou soukromé i veřejné budovy lépe větrány, hrozí, že se bude zvyšovat počet dětí s astmatem. Pravděpodobnost onemocnění se při pobytu ve vlhkých a plesnivých budovách zvyšuje o 40 %.

77 % populace netuší, že vnitřní vzduch je znečištěn více než venkovní

Průzkum také zjistil velké rozdíly mezi tím, jak si lidé myslí, že svůj život žijí a tím, jak ho skutečně žijí. Pouze 18 % lidí tuší, že tráví 21 a více hodin ze dne zavření uvnitř budov. Skutečná pravda je ale někde jinde. Vznik nové INDOOR GENERATION potvrdily již předchozí výzkumy. Tato generace tráví až 90 % svého času uvnitř budov, a to často v tmavých, špatně větraných interiérech.

Podle Petera Foldbjerga, ředitele oddělení Daylight Energy and Indoor Climate ze společnosti VELUX, se stále více měníme v INDOOR GENERATION: „Jediný čas, který strávíme na čerstvém vzduchu

a denním světle je během cesty do práce, nebo školy. Moderní uspěchaný život se často skládá pouze z brzkého vstávání, rychlé cesty do práce, kde strávíme osm až deset hodin uvnitř kanceláře a cesty domů. Občas si ji zpestříme o zastávku pro potraviny nebo rychlý trénink uvnitř vlhkého a zpoceného fitness centra. Náš výzkum ukázal, jak velké jsou rozdíly mezi tím, co si lidé o ovzduší uvnitř svých domovů myslí a reálnými hodnotami, které dokazují, že vnitřní ovzduší může být až pětkrát více znečištěné než venkovní." Lidé, kteří se zajímají o znečištění ovzduší, nejčastěji hovoří o životě v blízkosti velkých továren nebo v rušných městských oblastech s vysokými emisemi výfukových plynů. I to odhaluje potřebu dalšího vzdělávání a budování povědomí o dopadu životních návyků na naše tělo

i duši z hlediska zdraví a obecného blahobytu.“

Šest jednoduchých kroků, jak můžete zlepšit kvalitu vzduchu v domácnosti

· Větrejte alespoň třikrát až čtyřikrát za den.

· Dbejte na to, aby byly dveře do koupelny zavřené a během sprchování si zapněte ventilátor.

· Při vaření používejte odsávač anebo otevírejte okno.

· Nezapalujte svíčky.

· Sušte prádlo venku.

· Pravidelně uklízejte.

Zdroje:

· Lidé tráví 90 % svého času uvnitř budov (WHO Europe 2013 report, US Environmental Protection Agency)

· Vzduch v interiéru může být až pětkrát znečištěnější než venkovní (EPA, Arhus University, CBST)

· Život ve vlhkých a plesnivých domácnostech zvyšuje riziko astmatu o 40 % (IBP Fraunhofer)

· Ovzduší v dětských pokojích je z celého domu znečištěné nejvíce (Danish Building Research Institute/Danish Eco Council/University of Copenhagen)

Průzkum YouGov

Průzkum pro studii INDOOR GENERATION provedla v březnu a dubnu 2018 společnost YouGov. Proběhl přibližně mezi 16 000 majiteli domů v severní Evropě a Americe (Velká Británie, USA, Kanada, Dánsko, Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Česká republika, Slovensko, Itálie, Rakousko, Švýcarsko

a Španělsko).

Kolik času si myslíte, že strávíte denně (24 hodin) v interiéru?

0-14 hodin 15-18 hodin 19-20 hodin 21-24 hodin % % % % Dánsko 25 29 29 17 Velká Británie 25 28 25 23 USA 34 21 20 25 Německo 38 25 23 15 Francie 47 25 18 9 Belgie 45 24 18 13 Nizozemí 51 24 16 9 Česká republika 57 26 12 5 Slovenská republika 35 30 25 10 Itálie 57 27 11 5 Rakousko 32 30 25 13 Švýcarsko 41 26 23 11 Španělsko 45 27 19 9 Kanada 31 21 22 26 Počet dotázaných 38 24 20 18

Myslíte si, že je vzduch uvnitř interiéru více nebo méně znečištěný nežli venkovní?

Vnitřní ovzduší je znečištěnější než venkovní Hodnoty znečištění jsou stejně vysoké Vnitřní ovzduší je méně znečištěné než venkovní Nevím % % % % Dánsko 20 43 17 20 Velká Británie 16 33 29 23 USA 22 29 23 25 Německo 18 37 29 17 Francie 36 34 19 11 Belgie 21 41 22 16 Nizozemí 23 34 25 17 Česká republika 9 44 38 9 Slovenská republika 17 45 29 10 Itálie 32 37 21 10 Rakousko 20 40 29 12 Švýcarsko 25 37 27 11 Španělsko 22 35 33 10 Kanada 31 32 21 17 Počet dotázaných 23 33 25 19

