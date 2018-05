Úložné prostory v bytě od nejmenších dispozic až po velké

Každý obydlený byt musí umět skrýt věci, které denně nepoužíváme a ani je nechceme mít na očích. Ať už máme jakékoli dispozice, vždy bychom měli dbát na dokonale promyšlené úložné prostory. Jen s těmi totiž může v domácnosti zavládnout pořádek a vizuální pohoda.

Jak věci uložit v různě velkých bytech?

Zatímco ve velkých bytech nebývá problém uložit věci tam, kam potřebujeme, a zároveň tam, kde je bez problémů najdeme, s menšími byty je to těžší. Čím menší jsou, tím menší musí být i úložné prostory. A taky promyšlenější.

Byty 1+1

Byty 1+1 obvykle obývají mladé bezdětné páry nebo naopak senioři, případně pár s jedním dítětem, ideálně malým. Ve všech těchto případech je nejvhodnější mít šatní skříň v předsíni nebo ložnici. Pokud to dovolí koupelna, pak i v ní se dají uskladnit aspoň drobnější věci, jako ručníky, osušky a toaletní potřeby. V těchto bytech musí dospělí sdílet úložné prostory s dítětem, což není ideální, ale možné to je.

Byty 2+1

I tyto byty často vlastní nebo obývají bezdětné páry. Pak je řešení jednoduché. Šatní skříň může být v ložnici, v předsíni, kde velmi zafunguje vestavěná skříň, nebo může být úložný prostor i součástí obývací stěny.

V případě, že má tento pár ještě dítě nebo dvě děti, měly by mít právě děti samostatný pokoj. Od toho se může odvíjet ukládání věcí – buď jim necháte jen jejich prostor a do skříně v pokoji vyrovnáte jejich věci, nebo se o skříň podělíte. To ale nedoporučujeme. Dospělí by v tomto případě měli využívat úložné prostory v předsíni nebo v obývacím pokoji, který zároveň slouží i jako jejich ložnice.

Byty 3+1

V bytech 3+1 a větších nejčastěji žijí páry se dvěma nebo třemi dětmi. Důležité je vyřešit to, jestli bude mít v případě dvou dětí každé z nich samostatný pokoj, nebo ne. Pokud ano, platí rozvržení, že dětské věci patří do skříní a jiných úložných prostor v dětských pokojích. Dospělí by měli mít svoje věci v předsíni nebo v obývacím pokoji.

Časté je ale taky řešení obou nebo všech tří dětí v jednom pokoji a samostatné ložnice pro dospělé. Pak je vhodné ukládat věci dětí nejen u nich v pokoji, ale i ve skříni v ložnici.

Jakou vybrat skříň?

Pokud si lámete hlavu s výběrem skříně, docela to chápeme. Může to být totiž zapeklitý problém. Vyjděme ale pro začátek z toho, že si můžete pořídit skříň klasickou, nebo vestavěnou. Za druhou možnost si trochu připlatíte, protože skříň vznikne na míru a bude přesně kopírovat dispozice místnosti, do které přijde. Získáte s ní ale proto víc prostoru než s klasickou skříní.

Další věcí jsou dveře skříně. Trápí-li vás málo prostoru, určitě oceníte dveře posuvné nebo sklopné, které nezaberou místo ani při otevření. Pakliže zrovna neřešíte každý centimetr, můžete klidně zvolit tradiční otevírání.



Kam skříň umístit?

Nejčastěji máme skříně v předsíni či prostornější chodbě, v ložnici a dětském nebo obývacím pokoji. V těchto místnostech pak můžete věci ukládat podle toho, kam patří – například do dětského pokoje ukládáme to, co patří dětem, ať už jde o oblečení, nebo hračky. Do ložnice můžeme ukládat oblečení dospělých. Do předsíně zase potřeby do domácnosti, jako například nářadí.

Skříň by samozřejmě vždycky měla kopírovat zeď nebo dvě – v rohu. Doplnit ji pak podle prostoru můžete komodou, vitrínou či knihovnou (v obývacím pokoji), botníkem a věšákem (v předsíni) nebo poličkami a regály (kdekoli). Nábytek můžete kombinovat tak, aby tvořil jeden celek, nebo ho v místnosti rozdělit tak, aby prostor působil vzdušněji.

Co kam ukládat aneb Mějte ve všem pořádek

Ze zcela pochopitelných důvodů nemůžete mít v jedné skříni od všeho kousek. Jak to tedy udělat?

Skříň v předsíni nebo v chodbě

Do té snad nejvíc patří takové věci, jako spacáky, sportovní vybavení a obecně to, co nepoužíváte denně. Uvnitř skříně si všechno můžete zorganizovat taky tak, že do ní věci narovnáte podle toho, jak často je potřebujete. Pokud například chodíte 3x týdně hrát tenis, nechte si raketu na dosah, jestli vytáhnete in-line brusle 1x za měsíc, můžete je uložit dál, hlouběji.

Součástí vestavěných skříní bývají také šatní tyče, tak se nebojte zavěsit na ně kabáty a bundy. Do výsuvných polic zase narovnejte čepice, šály, šátky, rukavice, klobouky nebo tašky.

Skříň v ložnici

Ta nemusí sloužit jen pro uložení vašich oděvů, ale taky pro uložení ložního prádla, přikrývek a polštářů celé rodiny. Pokud vám tady zbude místo, neváhejte sem dávat osušky a ručníky, uvolníte si tím v koupelně místo ve skříňce na toaletní potřeby.

Koš na prádlo

Zatímco ve větších koupelnách tento kousek nepřekáží, v těch menších to může být problém. Pak ho zkuste dát do předsíně, ideálně do volného rohu, kde nebude překážet.

Botník

Botník zase nemusí sloužit jen pro ukládání bot. Jeho horní plochu určitě využijete i pro odkládání pošty, letáků a klíčů, pokud k tomu nemáte speciální věšáček.

Věšáky a police

Ty jsou takřka neodmyslitelnou součástí předsíní a chodeb. Pokud nemáte dost místa ve skříni nebo se vám jednoduše nechce do skříně chodit při každém opouštění bytu a návratu do něj, poslouží vám věšáky, police a regály, třeba pro odkládání čepic a šátků.

Na úložné prostory se musí chytře

Promyslete dobře, kam který kousek nábytku s úložným prostorem dáte. Jen tak můžete mít doma stále pořádek a dokonalý přehled o tom, co kde máte.

