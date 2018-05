Investice do nábytku se vyplatí

Investice do nábytku se vyplatí





Foto:IDW Italia – Novamobili



Neustále se měnící tendence dělají z nábytku spíše spotřební zboží. Dříve byl nábytek děděný z generace na generaci, aniž by vypadal opotřebovaně. Bylo to tím, že se dbalo na kvalitu jeho provedení. Nyní se na úkor podléhání trendů spotřebitel spíše přiklání k menší kvalitě za málo peněz, než opaku.

Přitom investice do kvalitního nábytku se vyplatí a zároveň můžete žít v moderním a stylovém bydlení. Stačí vybírat nadčasové kousky, které vás za 3 roky neomrzí a navíc budou vypadat pořád stále dobře.

Cristiano Castaldi, majitel společnosti IDW Italia, vysvětluje: "Kvalitu rozličných typů materiálů a jednotlivých kusů nábytku z nich vyrobených však klienti obvykle nezjistí pohledem do katalogu či pročítáním magazínu o bydlení, nýbrž jí musí okusit všemi smysly na vlastní kůži přímo v obchodě či u výrobce. Pečlivě vybrané nadčasové produkty, vyrobené z kvalitních materiálů, vám nejen déle vydrží, ale v samotném důsledku ušetří prostředky z vašeho rodinného rozpočtu. Rovněž dokážou vnést do prostoru pocit vyjímatelnosti a osobitosti, kterou levnějšími náhražkami nikdy nedocílíte. Struktury materiálů v interiéru utvářejí v lidech emoce - na pohled i na dotek. Úkolem odborníků je svým klientům doporučit vždy ty nejvhodnější, dle konkrétních požadavků, a přenést dané emoce do jeho domova. V tomto případě se tedy opravdu nejedná pouze o krátkodobý konzumní druh produktu, ale investici, která reflektuje čas a dlouhodobou spokojenost zákazníka s jeho využíváním."

Ať už zvolíte výrobu nábytku na míru nebo dáte přednost již vyhotovenému nábytku, myslete na to, že každý materiál má svá konkrétní specifika co se týče způsobu zpracování i psychologického působení na klienta. „Díky dnešním technologiím a nekonečnému množství povrchových úprav lze každý materiál použít téměř pro jakýkoliv typ bytového vybavení. Záleží však k jakému účelu s ohledem na užitné a cenové preference zákazníka. Krása masivního dřeva zůstane pravděpodobně navždy stálá, pokud víte, jak o ni správně pečovat. Téměř autentického vzhledu však dnes umíme docílit i vysoce kvalitními zdravotně certifikovanými dýhami a lamináty, které svými vlastnostmi mnohdy předčí fyzické vlastnosti stoprocentně přírodních materiálů. Záleží vždy na konkrétních očekáváních a disponibilním rozpočtu. Tomu se uzpůsobí nabídka, lahodící funkci i oku," upřesňuje Castaldi.

Pokud se rozhodnete pro kvalitně vyhotovený nábytek, rozhodně nešlápnete vedle. I přes vyšší počáteční investici, ve finále nakonec ušetříte. Navíc pokud máte obavy, že vás nábytek za čas omrzí, vždy ho můžete oživit bytovými doplňky, které vládnou v dané sezoně.

Náš tip: IDW Italia nabízí svým zákazníkům nábytek, který je vyrobený z těch nejkvalitnějších materiálů a uspokojí náročného klienta. Vybírat můžete od sérií kuchyňských linek přes pohovky až po luxusní osvětlení.





Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografie

Články Interiéry