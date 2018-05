Univerzální bílá v interiéru neomrzí

Bílá není pouze odvěkým symbolem čistoty a nevinnosti, ale také nestárnoucí interiérovou stálicí, jejíž oblíbenost v čase neklesá, ale roste! Tato královna všech barev se totiž díky své nadčasovosti a univerzálnosti hodí do každého typu interiéru a skvěle jí to sluší ve společnosti téměř jakéhokoliv jiného odstínu. S bílou v interiéru zkrátka nikdy nešlápnete vedle!

Nechte bílou se lesknout!

Málokterá barva dovede rozjasnit prostor takovým způsobem jako bílá. Nebojte se proto ještě více podtrhnout její jas pomocí vysokého lesku! Umožní vám to například dvířka s akrylátovým povrchem T.acrylic! „Dvířka T.acrylic vynikají opravdu vysokým stupněm lesku, který se řadí ve srovnání s ostatními povrchovými materiály k těm nejvyšším. Kromě toho zaujmou i elegantním provedením hran, které se díky olepení pomocí technologie PUR vyznačují téměř neznatelnou ztracenou spárou,“ uvádí pan Martin Dusík, vedoucí obchodního oddělení společnosti Trachea, největšího českého výrobce nábytkových dvířek, a pokračuje: „Zejména u bílých dvířek se tato ztracená spára ukazuje jako naprosto neocenitelný praktický i designový prvek. Zatímco u jiných typů dvířek se totiž spára může časem zanést nečistotami, které vytvoří nevzhlednou černou linku, u dvířek T.acrylic toto vůbec nehrozí, a spára tak zůstane vždy oslnivě bílá.“ Kvalitní lepený spoj navíc bez problémů odolá vlhkosti i vysokým teplotám, a to až do hodnoty 100 °C, díky čemuž je možné dvířka bez obav umístit například do vysoce namáhaného prostoru kuchyně.

Dejte bílé mat!

Rádi byste oblékli svůj nábytek do elegantního bílého kabátu, ale lesklým povrchům jste nepřišli příliš na chuť? Tak dejte šanci matu, který vládne současným trendům interiérovém designu a neuvěřitelně sluší i bílé! Pomohou vám například lakovaná dvířka T.lacq v matném provedení! „Mat eliminuje odrazy světelných efektů, takže se do něj nepromítají žádná světla, odlesky či odrazy předmětů. Díky tomu zůstává matný lakovaný povrch stále stejně krásně bílý,“ vysvětluje pan Martin Dusík. Matná lakovaná dvířka vás však neoslní pouze svým vzhledem, ale i vysokou kvalitou povrchu, za kterou stojí stejně jako v případě lesklých dvířek pečlivý výrobní proces spočívající v důkladném nanášení laku. „Zatímco v případě vysokého lesku však po vytvrdnutí finální vrstvy laku následuje ještě křížové broušení, po kterém putují dvířka na ruční mokré broušení a leštění, u matných dvířek je po vytvrdnutí finální vrstvy laku povrch krásně matný. Je na něj třeba jen aplikovat finální ochranu v podobě voskové impregnace,“ říká pan Martin Dusík.

Dřevodekory se smetanovým nádechem

Máte obavy, že by bílá v matném či lesklém provedení mohla ve vašem interiéru působit příliš fádně či dokonce chladně? Tak si pozvěte na domů foliovaná dvířka T.classic s některým ze smetanově bílých dřevodekorů, jejichž elegantní kresba dřeva dodá bílé zcela nový rozměr! „Dřevodekory jako například sněhový ořech či borovice bělená v sobě spojují jemnou eleganci bílé s věrnou imitací struktury dřevních vláken, která je od skutečného dřeva k nerozeznání, a dodává tak dvířkům příjemný nádech přirozenosti,“ uvádí pan Martin Dusík a pokračuje: „Díky tomu, že povrchová folie obepíná dvířka z pohledové strany i ze všech čtyř bočních stran, jsou navíc hrany dvířek chráněny před vlhkostí a nečistotami, a vy se tak nemusíte bát použít dvířka například ani v koupelně či kuchyni.“

