Retro hrátky s vypínači

Retro hýbe Českem a útočí i na bytové prostory. Jako další v řadě mu propadly vypínače tvarem i zvukem. Příkladem je řada RETRO, která je ve svém oboru "retrem na druhou".

„Kdo holduje moderním designovým hrátkám, pro ty má řada RETRO schovaný trumf. Tím je široký výběr materiálů pro jejich důmyslně kulatý rámeček. Máte rádi klasiku? Sáhněte po keramice. Uchvátilo vás dřevo? Berte masivní provedení s reálnou kresbou dřeva. Přejete si atypický vypínač? Jděte do betonu! Rádi experimentujete? Kombinujte materiály. A to všechno v různých odstínech. A jak si vypínač dozdobit? Třeba ovládací kličkou ve třech možných tvarech a třech povrchových úpravách , “ komentuje Ing. Martina Obadalová, vedoucí marketingu družstva OBZOR, českého výrobce designových vypínačů a zásuvek, a doplňuje: „S vypínači RETRO zábava jen tak neskončí. Jejich specifické cvakání vás každý den pošle zpátky do minulosti a kulatý rámeček dodá vašemu interiéru správný retro šmrnc.“

Společnost OBZOR je ryze českou firmou, která vyrábí a distribuuje drobné elektromechanické výrobky, díly pro automobilový průmysl a kovové díly. Dále se zabývá vstřikováním plastů a jinými kooperačními pracemi. V tomto ohledu také poskytuje odborné technické poradenství a služby.

