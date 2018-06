Navrženo Sigurdem Larsenem, vyrobenou mnou

Pro kutily, machry a všechny ostatní, kteří chtějí a věří si, připravil HORNBACH ve spolupráci s uznávaným architektem Sigurdem Larsenem designové křeslo. Tento originální kus nábytku si ale nelze jednoduše koupit, každý si ho musí sám vyrobit. Vše, co je potřeba, je trocha šikovnosti a chuť tvořit vlastníma rukama. A protože je HORNBACH také synonymem pro odborné poradenství, nechybí kniha s návodem a video-tutorial.

Běžně se staví účelné zahradní domky, zámkové dlažby, nábytek z palet, ale nyní jde o design! Cesta k němu není jednoduchá, ale HORNBACH připravil vše potřebné – šablonu, knihu s návodem „krok za krokem“, video-návod a dokonce i kovovou plaketu pravosti. Vše je vysvětleno, názorně ukázáno, stačí se jen pustit do „díla“. Ať žije odvaha pro vlastnoručně vyrobené a chuť do práce.

Sigurd Larsen – dánský architekt

Na projektu se s nadšením podílel Sigurd Larsen, dánský architekt a designér nábytku, který mimo jiné získal titul z Královské akademie výtvarných umění. Jedinými podmínkami při zadání a vzniku projektu byly původ a dostupnost materiálů a nářadí v HORNBACHu. Jedinečnost celého konceptu korunuje i pozvání Sigurda Larsena na Venice Design 2018, a to právě z důvodu spolupráce na edici DÍLO.

„Navrhnout nábytek z materiálu, který lze koupit pouze v hobby marketu, byla opravdu zajímavá výzva,“ říká Sigurd Larsen: „Bavilo mě bořit zaběhnuté konvence stavby nábytku a uvažovat jinak. S novými materiály pro zcela nečekané účely. A s novým image pro označení „Do-It-Yourself“, které nevypadá jako na koleně vyrobené.“ Kooperace mezi designérem a korporátním maloobchodním řetězcem je stále ještě ojedinělou záležitostí, HORNBACH tím opět udává tón a trend.

A proč zrovna křeslo?

„Křeslo je pro design ikonické. Uprostřed místnosti funguje jako socha, to nelze říct například o polici umístěné na zdi. K tomu se přidává ještě těsný kontakt člověka a židle, pokud na ni sedí. Tato sounáležitost se samozřejmě ještě zintenzivní, pokud si člověk křeslo postaví sám,“ vysvětluje Sigurd Larsen. Designérské křeslo je o něco nižší a pohodlnější než normální židle. Vypadá dobře i samostatně stojící, což je důležité, protože takové dílo by mělo v prostoru upoutat.

Originální materiály z projektového marketu

Pro výrobu designérské židle jsou použity originální materiály, které by tradiční výrobci nábytku nepoužili. Stabilní vrstvené dřevo, které si na rozdíl od masivního dřeva nesesedá, vytváří štíhlý rám. Ze širokých pevných pásů se zkřížením stane dekorativní sedák a opěradlo. Důraz je kladen na detaily, například pro montáž nejsou použity běžné šrouby, ale nábytkářské. K výrobě je zapotřebí pouze běžné nářadí, žádné průmyslové stroje. Křeslo by si měl být schopný postavit doma každý, kdo má alespoň menší dílnu.

Podstatou projektu z „HORNBACH edice DÍLO“ je nejen realizace účelného a funkčního výtvoru, ale i vyrobení luxusního designového kusu nábytku. Jedná se tak o návod, jak se stát jedinečným a postavit si originální kousek do svého obydlí. Výrobě se musí věnovat čas a prokázat um. Úspěšnou realizací zákazník získá originální křeslo navržené slavným dánským designerem Sigurdem Larsenem a pocit, že si ho vyrobil sám.

„Tímto projektem jsme mysleli na lidi, kteří rádi pracují rukama a kteří dokáží ocenit dobrý výsledek. Zkrátka na lidi, kteří něco umí a zároveň jim poděkovat za 20 let s HORNBACHem“ říká David Kolář, marketingový ředitel společnosti HORNBACH pro Českou republiku a Slovensko, a dodává, „s naší ´HORNBACH edicí DÍLO´ chceme ukázat, že z našeho sortimentu je toho možné udělat více, než se na první pohled zdá. Jednoduché to nebude, ale my našim zákazníkům věříme.“ Projektový market totiž vystihne svůj pravý smysl existence jen díky vášni a práci svých zákazníků. Neboť, co se dá v takovém marketu koupit, je pouhou částí celku. Proto v aktuální kampani se nekomunikuje ani nepředstavuje žádný materiál nebo nástroj, nýbrž dílo, které si člověk musí vyrobit.

Knihu "HORNBACH edice DÍLO" s návodem pro montáž, šablonou a plaketou pravosti je možné koupit za symbolických 199 Kč. Na www.hornbach.cz/dilo jsou i další doplňující videa a obrazový materiál k příběhu vzniku křesla.

Návod je také dostupný zdarma online na:

https://www.youtube.com/watch?v=QvG7hJs2beI&feature=youtu.be

O Sigurdu Larsenovi:

Sigurd Larson je dánský architekt pracující v Berlíně v oblasti architektury a designu nábytku. V roce 2008 získal titul z Královské akademie výtvarných umění v Kodani a o rok později v Berlíně založil designové studio pro architekturu, projektové plánování a design.

Během své krátké kariéry se stal nositelem několika čestných ocenění za architekturu a design a podílel se na vítězství v různých architektonických soutěží. Jeho nábytek se prodává v přibližně 20 evropských metropolích, je k vidění v obchodech i galeriích. Mezi poslední projekty patří například celá série „Loft Rooms“ pro berlínský Hotel Michelberger.

Sigurd Larson se narodil 1981 v Dánsku. Vyrostl v přímém kontaktu a pod vlivem skandinávského designu. Ve své práci kombinuje estetiku vysoce kvalitních materiálů s koncepty zaměřenými na funkčnost v komplikovaných prostorech.

Hornbach Společnost HORNBACH je nezávislá, rodinná společnost, založená v roce 1877 a jako jediná v segmentu stavebních marketů má za sebou historii sahající přes pět generací. Společnost v současné době provozuje 154 stavebních a zahradních marketů v devíti evropských zemích, z toho 10 v České republice. Koncept prodeje a sortiment výrobků jsou plně orientovány na potřeby zákazníků, kteří realizují své projekty, a také na profesionály. HORNBACH svým zákazníkům zaručuje trvale nízké ceny a zajišťuje si tak prvenství ve svém oboru. Četné nezávislé testy a studie potvrzují vysokou kvalitu poskytovaného poradenství a také výborný servis. Společnost Hornbach je průkopníkem v oboru, neboť právě ona otevřela první kombinovaný stavební a zahradní market (1968), první velkoplošný „stavební hobby market“ (1980) a první stavební market s integrovaným Drive-in centrem (2003). Těmito kroky opakovaně dokládá svou schopnost inovovat. HORNBACH je několik desítek let významným zaměstnavatelem, v současné době se na úspěchu firmy podílí přibližně 16 500 zaměstnanců, z toho přibližně 1 430 v České republice. Více informací na: www.hornbach.cz

