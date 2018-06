Léto v Liberci nejen pro děti: novinky i pořádná detektivka

Jak jednoduše se dají zmást lidské smysly, předvede dospělým i dětem tým iQLANDIE v novém „Amesově pokoji“, který bude zpřístupněn v červenci. Návštěvníci si ve speciálně upravené místnosti budou připadat jako Alenka v říši divů. „Exponát je navržen tak, že když se člověk postaví do jednoho ze zadních rohů pokoje a pomalu půjde do druhého, bude se pozorovateli měnit z trpaslíka na obra a naopak. Je to z toho důvodu, že byť se místnost jeví na první pohled jako pravoúhlá, ve skutečnosti má nepravidelný tvar. Strop se postupně snižuje, zadní stěna je částečně natočena směrem k pozorovateli a velkou roli hraje i výzdoba pokoje,“ říká Lenka Kozlovská, odborná lektorka science centra. K vidění tu bude i vůz Škoda Fabia Combi v reálné velikosti, který bude podélně přeříznut přesně v polovině, takže návštěvníci uvidí jednotlivé součásti vozu v naprostém detailu – řez sedaček, přístrojové desky nebo třeba navigace.

Kriminálka iQLANDIA zasahuje

Do role kriminalistů se děti i dospělí vžijí při detektivní hře Kriminálka iQLANDIA. Stačí se jen přidat k týmu agentů science centra, jejichž úkolem je vyřešit vraždu uznávané vědkyně Dr. Pospíšilové. Podezřelých je šest, viník jen jeden. Komu se ho podaří odhalit? Aby návštěvníci byli na hru dokonale připraveni, mohou absolvovat forenzní workshop. „V jeho rámci si například pomocí mikroskopů prozkoumají ´lidskou´ a ´žabí´ krev, určí kosterní pozůstatky či se seznámí s dalšími metodami kriminalistiky, jako například s balistikou, daktyloskopií nebo forenzní entomologií,“ doplňuje lektorka.

Finanční gramotnost

Liberecká iQLANDIA, která již potřetí získala Certifikát výjimečnosti od TripAdvisoru, si přichystala na letní měsíce ještě jednu specialitu, a to program zaštítěný společností ČSOB, jenž je zaměřen na finanční gramotnost dětí. „Ta je dnes nesmírně důležitá a občas se na ni zapomíná. My chceme prostřednictvím této badatelské aktivity děti naučit efektivně hospodařit s penězi. Zkusí si samy sestavit rodinný rozpočet a vést jej. Zábavnou formou je navíc seznámíme s daněmi nebo s tím, kolik je třeba si našetřit na důchod,“ popisují Petr Desenský a Petra Zákravská, autoři projektu. Podobný program pojede pro mladší děti v sousedním iQPARKU.

Harmonogram:

Forenzní workshop

- Probíhá v červenci a srpnu v iQLANDII, a to každý den od 14 a 15 hodin

Finanční gramotnost

- Probíhá v červenci a srpnu v iQPARKU, a to každý den od 14 hodin

- Probíhá v červenci a srpnu v iQLANDII, a to v době konání badatelských aktivit





iQLANDIA, o. p. s., je členem České asociace science center.

