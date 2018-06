Hraní her na počítači jako nemoc: "herní poruchu" uznají i pojišťovny

Světová zdravotnická organizace má "herní poruchu“ klasifikovat jako novou poruchu duševního zdraví. "Herní porucha" bude zařazena do 11. vydání Mezinárodní klasifikace nemocí, známá jako ICD. Novou diagnózu navrhl správnímu orgánu WHO Dr. Vladimir Poznyak, člen výboru WHO pro duševní zdraví a zneužívání látek.

Při hraní videoher jsou děti naprosto pohlceny virtuální realitou a často nejsou schopny vnímat skutečný svět. Proto se mnozí rodiče začali zabývat tzv. "digitálním heroinem" a porovnávali blikající obrázky na monitoru s jednou s nejvíce návykových látek na světě. Nyní se však objevilo řešení tohoto problému.

Diagnostický standard ICD definuje celou škálu nemocí, poruch, zranění a dalších zdravotních stavů. Výzkumníci klasifikaci ICD využívají k vypočítání času úmrtí, lékaři k diagnostice onemocnění a dalších problémů. V mnoha případech využívají ICD zdravotnické společnosti a pojišťovny jako základ pro výpočet úhrady.

Poznyak uvedl, že existují tři hlavní diagnostické rysy či charakteristiky "herní poruchy“. „Jedním z nich je to, že hravé chování má přednost před ostatními aktivitami do té míry, do jaké jsou další aktivity na periferii“, řekl.