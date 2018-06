Díky kampani Češi kupují kvalitnější potraviny

IMC CZECH AWARDS je soutěž, kde reklamní profesionálové a agentury mezi sebou porovnávají svoje práce zaměřené na oblasti podpory prodeje, aktivace značek, přímé komunikace a digitálních řešení. Letos se konal už 16. ročník. Reklamní soutěž hodnotí nápaditost, kreativitu a pochopitelně i propojení se strategií značek včetně dopadu na jejich růst. Porota hodnotila 78 přihlášených projektů od 17 agentur. Konkurence tedy byla velká.

Před více než dvěma lety spustil SZIF edukační kampaň na podporu kvalitních potravin. Jejím cílem bylo spotřebitelům objasnit, co je kvalita u různých druhů potravin a proč by jí měli dávat přednost. Podpora není zaměřena jen na značku KLASA, ale v době spuštění kampaně bylo nutné edukaci o některou značku opřít. A protože KLASA mezi potravinami hraje prim, stala se jejich protagonistou. A jaké jsou výsledky? Nad očekávání: Za celý rok 2017 se ve sledovaném segmentu kvalitních potravin KLASA zvýšily tržby v průměru o 9,2 miliardy korun, každá koruna investovaná do kampaně přinesla navýšení obratu o téměř 63 korun. Z šetření výzkumné agentury GfK vyplynulo, že zatímco celý trh potravin rostl v uplynulém roce rychlostí 5 procent, trh prezentovaný výrobky značky KLASA rostl rychlostí 9,8 procenta. Spontánní znalost značky KLASA se zvýšila ze 49 na 55 procent, zároveň narostla spojitost této značky s kvalitou z 38 na 51 procent.

Slavnostní vyhlášení výsledků IMC CZECH AWARDS proběhlo ve čtvrtek 14. června v klubu Jazz Dock v Praze na Smíchově. Kampaň „Jak Češi opět začali kupovat kvalitní potraviny“ si odnesla hned pět ocenění. Dvakrát bronz, a to v kategorii Budování značky a Retail/merchandising/ instore marketing – tedy za podporu v místě prodeje. Dvě stříbra si vysloužila v kategoriích Integrovaná komunikace a Veřejný zadavatel. Třetí místo pak obsadila spotřebitelská soutěž Střihněte si 3x Škodu Fabia v kategorii Spotřebitelské soutěže.

Na kampani SZIF spolupracoval s agenturami, které nejlépe obstály ve výběrovém řízení. Jedná se o McCann-Erickson Prague, spol. s r.o., z jejichž dílny je strategické a kreativní řešení, Knowlimits, s.r.o., která má na starosti medializaci, a agentura 1 YEAR & MORE PRODUCTION s.r.o. zajišťující hosteskovou a ochutnávkovou podporu na akcích, soutěže a roadshow.

Všechna ocenění jsou pro nás výzvou i velkým závazkem. Vytrvat, nepolevit a ještě o něco dál posunout znalost a vnímání značek u našich spotřebitelů.

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.

