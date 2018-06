Letní dovolená pro Čechy: k moři, nebo do hor?

Letní dovolená pro Čechy: k moři, nebo do hor?

Jak ukázal aktuální průzkum pojistné služby Suri realizovaný agenturou Perfect Crowd na vzorku 510 respondentů autem na dovolenou v rámci České republiky v posledních dvou letech vyrazila drtivá většina lidí (92%), přičemž tuzemskou dovolenou se v rámci výzkumu myslel jakýkoliv pobyt mimo vlastní chatu či chalupu.

Velké množství lidí vycestovalo v posledních dvou letech autem také do zahraničí. Za památkami či kulturou to byly skoro dvě třetiny (65 %) Čechů, více než polovina (53 %) pak jela k moři. Ukazuje se, že velmi populární jsou ale i letní pobyty na horách (40 %).

„Nárůst obliby letních pobytů na horách nás vedl k tomu, že jsme naše pojištění Suri hory, které původně vzniklo jako speciální pojistný produkt pro zimní lyžařské pobyty, upravili do letní podoby. Obsahuje nejen léčebné výlohy do 5 milionů korun, ale i v době letních pobytů hradí zásah horské služby, s čímž běžné cestovní pojištění nepočítá. Stejně tak pokud dojde ke zničení nebo odcizení sportovního vybavení, je škoda kryta touto pojistkou,“ říká Pavel Jechort, ředitel Suri a dodává, že v rámci Suri hory lze sjednat i asistenci pro nehodu nebo poruchu auta. „Vůz odtáhneme do České republiky a klient získá po dobu dovolené náhradní vozidlo,“ poznamenává Pavel Jechort.

Cestujeme bez cestovky

Velká část lidí byla v posledních dvou letech na dovolené opakovaně – v případě tuzemské dovolené více než jednou vyrazily dvě třetiny Čechů (66 %), do zahraničí za památkami či kulturou opakovaně vyjela třetina Čechů (33 %) a k moři necelá čtvrtina (23 %).

Ačkoliv drtivá většina Čechů, kteří jezdí na dovolenou autem, kombinují cesty v rámci České republiky a do zahraničí, existuje menšina (8 %), která silně preferuje zahraniční dovolené a v posledních dvou letech vůbec nebyla autem na tuzemské dovolené.

I když autem na dovolenou cestují všechny generace, přeci jen nejčastěji tuto formu volí mladší lidé do 30 let. Mladí lidé, kteří se vydávají autem na dovolenou do zahraničí, preferují poznávací dovolené, tedy cesty za kulturou a památkami. Rodiny s dětmi naopak relativně častěji cestují autem k moři.

S cestování autem se rovněž pojí otázka, jak si zajistit ubytování. Nejčastěji si lidé ubytování domlouvají sami, bez zprostředkování cestovkou a to tak, že se buď dohodnou napřímo (73 %) nebo využijí zprostředkující stránky jako Booking.com (65 %). Zprostředkující stránky typu Booking.com jsou populární zejména u mladých lidí do 30 let, ale i starší lidé tento typ zajištění ubytování začínají využívat. Kombinace cestování na dovolenou autem a zajištění ubytování přes cestovní kancelář není příliš častá. Pravidelně jí využívá pouze necelá pětina Čechů (18 %), kteří cestují autem na dovolenou.

Výzkum provedla agentura Perfect Crowd na vzorku 510 respondentů 18 až 60 let, reprezentativní podle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikostí místa bydliště. Dotazováni byli lidé, kteří během posledních dvou let jeli alespoň jednou autem na dovolenou.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy