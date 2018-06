Připravte auto na cestu k moři: pozor na kamery, klimatizaci i hasicí přístroje

Téměř čtyři tisíce Čechů mělo loni na dovolené v zahraničí problémy s autem. A to buď kvůli nehodě nebo poruše. Otázkou tedy je, jak naše auto na dlouhé cesty k moři připravit a na co si dát v jednotlivých zemích pozor.

Češi jezdí v letních měsících nejčastěji do třech zemí - na Slovensko, kde jsou povinnosti téměř totožné s Českou republikou, ale také do Itálie a Chorvatska. Právě tam by si řidiči měli dávat pozor na některé specifikace.

"Například v Rakousku je zakázáno používat on board kameru, neměla by být ani na skle. Ve Francii je zase potřeba mít v autě alkohol tester. A doporučuji určitě vesty a mít jich tolik, kolik je lidí ve vozidle," sdělil Pavel Foltýn z Auto ESA.

A je třeba také oddělit některé mýty od pravd. Jeden z nich je o barvě reflexních vest - je totiž jedno, v jaké zemi máte jakou barvu a zda je zelená či červená. "To bychom asi tolik nemuseli řešit a opravdu kromě toho, že se to může plést s policistou, tak nemáte důvod, proč se tím zabývat," upozornil Igor Sirota z ÚAMK.