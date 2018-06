Končí lhůta pro zápis svěřenských fondů do nového rejstříku

Končí lhůta pro zápis svěřenských fondů do nového rejstříku

Všechny svěřenské fondy by měly být nejpozději do 30. června 2018 zapsány do nového rejstříku. V tuto chvíli se jich ale prostřednictvím online aplikace zobrazuje zhruba polovina.

Aktuálně (k 29. červnu 2018) se prostřednictvím online evidence zobrazuje celkem 456 zapsaných fondů, což dle podle odhadů Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů (APRSF) zhruba polovina existujících svěřenských fondů v ČR. Na druhou stranu, toto číslo není příliš vypovídající. „Máme celou řadu svěřenských fondů, které jsou sice zaregistrovány nebo si již zažádaly o registraci, ale prostřednictvím online aplikace stále nejsou dohledatelné. Předpokládáme, že bude potřeba ještě zhruba další měsíc na to, aby byla online evidence svěřenských fondů skutečně úplná,“ říká James Turnbull z APRSF.

Zodpovědnost za zápis do rejstříků je na straně správce svěřenského fondu. „Naše aktuální zkušenost je, že máme zaregistrovaných zhruba 95 procent všech fondů, ve zbývajících případech byl fond již ukončen a není tak nutné jej registrovat,“ vysvětluje například Eva Hrušková ze společnosti Svěřenské fondy a trusty.

V tuto chvíli je těžké předjímat, co se stane se svěřenskými fondy, které nebudou registrovány. Může se stát, že s 1. červencem nezaregistrované svěřenské fondy prostě zaniknou. Další možností je zrušení takového fondu rejstříkovým soudem. Tomu by ale měla předcházet ještě výzva k odstranění nedostatku v podobě chybějící registrace.

Povinnost zápisu se týká všech fondů. Díky rejstříku jsou všechny podstatné informace o svěřenském fondu dostupné pro státní orgány jako je Finanční úřad, Policie ČR či například Česká národní banka. Dalším výrazným přínosem je podle Jamese Turnbulla z APRSF také identifikační číslo, které souvisí s registrací fondu. „Jeho existence by měla mít pozitivní vliv například na spolupráci s bankami či jinými oficiálními organizacemi,“ dodává Turnbull.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy