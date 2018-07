5 tipů, jak se v open space cítit jako doma

V kavárně CZECH PROMOTION si můžete udělat kávu a popovídat si s kolegy a klienty v neformálním prostředí… Foto: BoysPlayNice

Nezaměstnanost se zastavila na historickém minimu, podle zdrojů z ČTK se dokonce pohybuje na úrovni 3,5 procenta. Mezi důvody poklesu patří růst ekonomiky a také fakt, že kvalifikovaných pracovníků je nedostatek. Firmy se doslova přetahují o zkušené zaměstnance, a tak není divu, že si zaměstnavatelé stále více uvědomují, jak důležitá je kvalita pracovního prostředí.

Soutěž Kancelář roku: cílem je ohodnotit firmy, které investují do svých lidí skrze své prostory, a nepřímo je tak popularizovat jako atraktivního zaměstnavatele pro budoucí zaměstnance. Poslední ročník soutěže vyhrála i agentura CZECHPROMOTION, která ve spojení se studiem KURZ ARCHITEKTI přetvořila prostory v paláci Karlín na místo, kam se zaměstnanci rádi vracejí.

Když jde v kancelářích o život…

Podle architektů Jana a Zuzany Kurz je pracovní prostředí stěžejní i přes to, že české normy na kancelářské prostory jsou ještě stále podhodnocené. Obecně jen velmi málo nových kanceláří či kancelářských domů převyšuje stanovené normy, které jsou tak nízké, že kvalita např. výměny vzduchu a vzdušné vlhkosti jsou tak hraniční, že se v kancelářích nemůže pracovat dobře. Bolesti hlavy, ekzémy či únava jsou jen začátkem. „Dalo by se říci, že v kancelářích jde doslova o život, protože české normy jsou nekvalitní,“ uvádí architekti. „Například vlhkost by podle norem měla být min 30 procent, ale i 30 procent je málo pro normální fungování člověka, natož když má zapojovat mozek a pracovat. M áme osobní zkušenost s prostory, kde se zaměstnancům kvůli špatné vlhkosti spustily, jak dýchací, tak kožní problémy.“ Na vině je samozřejmě i vysoká teplota. „Když v kancelářích není klimatizace a teplota stoupne na 30 stupňů celsia, efektivita práce se snižuje o 50 %,“ uvádí alarmující čísla architekti. A právě proto vznikl unikátní projekt Kancelář a Zasedačka roku, který tyto problémy reflektuje, řeší a mírní. Soutěže poukazují na kvalitu technologií v kancelářích, a hlavně na navrhované prostředí. Když se zaměstnanec cítí dobře a nedusí se, je pravděpodobné, že bude pracovat výkonněji.

„Musím říci, že v současné době vnímám stále více stoupající trend v zájmu o pracovní prostředí.“ Podle mladého architekta největší posun v pracovním prostředí zažívají komunikační a reklamní agentury, postupně se přidávají i technologické firmy a banky.

Pokud nemáte možnost trávit pracovní dobu v příjemném, klidném prostředí, přinášíme pár rad, jak si svůj pracovní prostor zpříjemnit:

1. V práci máme open space, nemám soukromí, povzdechne si zaměstnanec… Jak tento problém můžete vyřešit?

Pokud zrovna nemáte po ruce zdatného architekta, dá se relativní soukromí vyřešit například koupí popisovacích tabulí. „Nejvíce se nám osvědčily klasické dřevěné popisovací tabule, které plní nejen akustickou funkci, kdy mezi stoly tabule vložíte, ale můžete si na ně psát i poznámky,“ zmiňují důvtipné řešení architekti.

Inspirovat se můžete i jinde. Například v kancelářích společnosti CZECH PROMOTION prostor open space vyřešili architekti rychle, efektivně a také levně. Mezi stoly a jednotlivé divize umístili papírové trubice různé tloušťky a různých průměrů, vyskládané do různých výšek. „V prostoru jsme tak vytvořili „polopříčky“, které plní funkci jak akustickou, kdy v trubicích probíhá přirozené rozbíjení hluku, tak odkládací prostor pro zaměstnance. Do některých trubic jsme umístili i dřevěné police, do kterých si zaměstnanci mohou ukládat vše možné od květin, polštářů, přes osobní potřeby až po knížky.“ S lehkými zástěnami se dá snadno manipulovat a celý prostor variabilně upravovat dle počtu zaměstnanců.

2. Přírodní materiály vzbuzují pracovní pohodu

Ach to dřevo, materiál, který po staletí slouží, je funkční a hlavně hřeje. Pokud chcete být za hvězdy, pořiďte si do svého pracovního prostoru něco dřevěného. Praktické jsou i dřevěné stoly. Tento základní přírodní materiál nám pomáhá v prostoru vyvolávat pocit klidu, tepla, ale i stálosti a stability. Ať už nám v celkovém prostředí slouží jako pomocník s vlhkostí nebo dává zaměstnancům možnost opírat se při své práci o teplý masiv nikoliv o studený laminát či sklo, tak dřevo vždy bude prostým, avšak obohacujícím a nezaměnitelným materiálem. „Zkuste si několik let pracovat například na skleněné desce, pokud na ni budete pracovat dlouhodobě a zápěstí o ni opírat, koledujete si o zánět šlach,“ vysvětlují architekti. Klasické lakované úpravy jsou minulostí. Nechte materiál přirozeně stárnout. „Krásně naolejované dřevo časem získává patinu stejně, jako prostor, ve kterém se nachází,“ informují architekti.

3. Život ve světě rostlin…

To, že květiny zpříjemňují prostředí a zmírňují stres není asi novinka. Jsou to živé organismy a rozhodně není špatné mít je okolo sebe. Rostliny si rostou, jak chtějí, a to nás může v naší stereotypní pracovní době velmi uklidnit. „Květiny v kancelářích jsou nezbytnou součástí, bohužel v nich dost trpí, kvůli velkému suchu, nedostatku světla a také faktu, že se o ně často nikdo pravidelně nestará, takže nakonec není moc z čeho vybírat,“ uvádí architekt. Zvolit můžete odolnější sukulentní rostliny, fíkusy nebo bromélie, které nepotřebují mnoho světla.

4. Vypněte mozek a relaxujte…

V době, kdy zaměstnanci tráví 2/3 svého života v kancelářích, by v pracovních prostorech měla být i relaxační místnost nebo zákoutí. Každý potřebuje vypnout, vyčistit si myšlenky a trochu načerpat síly. Je známo, že se člověku po dvacetiminutovém odpočinku (třeba i v leže) o 30 % zvyšuje efektivita práce. Takže vytvářet odpočinková místa v kancelářích se vyplácí i zaměstnavateli. „V klidové místnosti je nejdůležitější, aby bylo útulno. Záleží také na věkovém rozložení zaměstnanců, kdy do relaxačních a klidových prostor můžete umístit i herní prvky. Nemusí se jednat o celou místnost, mnohdy stačí třeba jen příjemné zákoutí,“ doporučují architekti.

Hledáte klidný kout a nemůžete ho ve své kanceláři najít? Někdy postačí, když si z domova přinesete třeba malý polštářek a umístíte si ho pod záda, navodíte si tak domácí, příjemnou atmosféru.

5. Na kafíčko během pracovní doby?

Ruku na srdce, kdo z nás by nechtěl pracovat z kavárny. „Každá firma, která má několik desítek zaměstnanců, potřebuje společné zázemí. Pokud zaměstnavatel zvažuje kavárnu, měl by si spočítat, zda se mu vyplatí. Jestli se pro ni rozhodne, zaměstnanci jistě ocení neformální prostředí a díky ní, mohou v práci strávit více času. Kavárna je nádherný neformální prostor, často slouží jako jedna obrovská zasedačka, současně i jako několik malých zasedaček najednou. Také se takový prostor stává geniálním zázemím pro firemní večírky nebo i velké prezentace celé firmy. Jde o prostor, kde se dějí důležité věci pro tým, ale i pro kontakt s klienty,“ uzavírají architekti. Tyto neformální prostory většinou napovídají, jak firma funguje, jak si cení zaměstnanců a odráží filosofii celé firmy.





Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografie

Články Interiéry