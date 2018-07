Reprezentzativní prostory v Brně i Ostravě jako komfortní klientská centra

Pronájmy se konkrétně týkají konsolidace regionální kanceláře a pobočky v Ostravě a v Brně. V prvém případě padla volba na Nová Karolina Park. Administrativní část zaujímá 1 360 m2, klientská zóna v přízemí tohoto vyhledávaného areálu má plochu 290 metrů čtverečních. V případě Brna se klientské centrum Hello bank! nově nachází na frekventované ulici Kobližná a výměra činí 439 metrů čtverečních.

Prostory v Nová Karolina park nahradí původní pobočku v Poštovní ulici a také kanceláře ve Špálově ulici. " Doba a především životní styl lidí, tedy i našich klientů, se mění. Mění se to, kde tráví svůj čas. A my chceme být tam, kde jsou naši klienti. Proto jsme pro naši pobočku vybrali právě Park Nová Karolina ," vysvětluje důvody relokace Gabriela Pithartová, Brand & Customer Experience Director Hello bank! by Cetelem.

V případě nové Hello bank!, navazující na historii významné finanční společnosti Cetelem, bylo klíčové, aby prostory vyjádřily špičkový zákaznický servis opřený o nejmodernější technologie, včetně mobile bankingu a dalších služeb. Nové prostory tak nejsou pobočkami v klasickém smyslu, ale spíše nápaditým prostorem pro poskytování odborných služeb a poradenství.

"Své místo zde budou mít také semináře a workshopy chystané na míru významným klientům banky," doplňuje Lena Popová – Associate Director Oddělení zastupování nájemců mezinárodní poradenské společnosti BNP Paribas Real Estate, jež celou transakci řídila. Podle ní šlo vzhledem k atraktivním lokalitám o poměrně náročné vyjednání podmínek, zejména v kombinaci s tlakem na co nejrychlejší uzavření nájemních smluv.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy