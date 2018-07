7 letních rad pro alergika v ložnici

Nejen pyly způsobují alergii. U citlivých osob může toto autoimunitní onemocnění vyvolávat například prach, roztoči, plísně a jiné. A protože doma trávíte nejvíce času v ložnici, zaměřte se zejména na tento prostor.



1. Důkladný úklid

Prachu se zbavujte zásadně mokrou cestou, na košťata a suché hadříky zapomeňte. Velkou pomoc nabízejí parní čističe využívající sílu horké páry, navíc pracují bez chemikálií. Pára odstraní nečistoty a současně díky vysoké teplotě dokáže likvidovat plísně a bakterie. Parní čističe si poradí s podlahou, nábytkem, okny a dalším vybavením domácnosti.



Spolehněte se také na vysavače. Neřiďte se jen jejich výkonem, sledujte i třídu prachových emisí ; ta uvádí, jak čistý bude vzduch, který se z přístroje vrací zpět do místnosti (pro alergiky a astmatiky je ideální třída A).

2. Vybíráme matraci

Postel by měla být vybavená roštem takové konstrukce, jež umožní matraci „dýchat“ i zespodu. Každý člověk se potí, a právě přebytečná vlhkost představuje živnou půdu pro roztoče. Pro alergiky jsou vhodné různé typy pěn eliminující přítomnost bakterií a roztočů díky výbornému odvádění vlhkosti. Pěny se nezřídka kombinují i s latexem, který mimo jiné rovněž odolává plísním. Snímatelný prací potah (alespoň na 60 °C, u malých dětí raději až 90 °C) se jeví jako samozřejmost. Alergikům svědčí například potah se stříbrnými ionty, s výtažky z rostliny aloe vera nebo z lyocellu.



Tip: Několikrát ročně postavte matraci kolmo na postel či k ní a nechte ji důkladně vyvětrat.

3. Nový materiál pro alergiky

Jedna věc je samotná výplň lůžkovin (přikrývek a polštářů), druhá pak, jaké zvolit povlečení. Od všech výrobků jistě chcete, aby zajistily suché mikroklima na lůžku – tedy výborně vstřebávaly a odváděly vlhkost, nabídly bezvadné antibakteriální vlastnosti a nedráždily pokožku. Také by měly být příjemné na dotek a měly by podporovat zdravý spánek a relaxaci.



Pokud nemáte doma silného alergika, který už potřebuje speciální ale cenově nákladné výplně a povlečení, například nanoSPACE, sáhněte po materiálu Tencel. Jde o vlákno botanického původu, které se vyrábí z eukalyptového dřeva.

4. Spaní v bavlnce? Pro alergiky ne

Povlečení vyrobené z Tencelu má právě ty vlastnosti, které se skvěle hodí pro alergiky. Je jemné na pokožku, chladivé jako len, hřejivé jako vlna, a hlavně absorbuje o 50 % více vlhkosti než bavlna. Díky tomu, že odvádí pot dovnitř vlákna, se na povrchu kůže netvoří vlhký mikrofilm, ve kterém se množí bakterie . Jen pro srovnání: u syntetických vláken je množení bakterií až 2000 krát vyšší, než u materiálu Tencel. Samozřejmostí je praní při teplotě 60 °C, při které se ničí bakterie. Při ždímání pak zvolte 800 otáček za minutu, vlákno z eukalyptu se při vyšších otáčkách láme a povlečení může působit zmačkaně. Při dalším praní se však opět narovná. Prádlo nesušte v sušiče, ale na šňůře. „Pokud nerady žehlíte, povlečení z vlákna Tencel vyrábíme také v nežehlivé úpravě Easy Care, nicméně u alergiků doporučujeme přeci jenom povlak přežehlit. S nežehlivou úpravou to půjde velmi rychle,“ říká Helena Tomášová, odbornice na bytový textil české textilky Veba.

5. A co peřiny?

Stejné vlastnosti skýtají i přikrývky s výplní Tencel, které působí lehce a tence, přitom obstojí také v zimě. „Díky termoregulačním vlastnostem tkaniny se dají použít celoročně. U polštářů potěší možnost přidat, či naopak ubrat výplň podle toho, co zrovna potřebujete, nebo chcete,“ dodává odbornice z Veby.



Náš tip: Nedaří-li se vám sehnat povlečení a prostěradla nestandardních rozměrů? Společnost Veba vám je ušije na míru ve všech vámi zvolených rozměrech.



6. Co (ne)vadí

Zatímco bez textilních vláken byste se neměli čím přikrýt ani kam složit hlavu, dalším tkaninám v ložnici řekněte stop. Díky tomu eliminujete množství prachu. Jak na to? Například záclony a závěsy se dají krásně nahradit moderními žaluziemi či roletami, které chrání pouze okno a nezbytně nutné okolí. Do oken nezapomeňte instalovat sítě zachycující prach a pyly zvenčí. Bez koberce se v ložnici obejdete v pohodě ; pocitové teplo při došlapu slibují podlahy ze dřeva, marmolea či korku, přitom jde o přírodní materiály. Textilní stínidla lamp nahraďte například skleněnými. Sklo je inertní materiál, nevylučuje žádné látky a méně na něm ulpívá prach a nečistoty.

7. To je vzdoušek!

Od jara do podzimu nemá většina lidí problém s větráním. Jenže společně s otevřenými okny se do ložnice dostávají nečistoty a smog zvenčí, o hluku celoročně (a pylech sezonně) nemluvě. Pak se vyplatí čistička vzduchu, kterou zapínejte pouze tehdy, když máte uzavřenou místnost. U alergiků a vůbec lidí s dýchacími potížemi se doporučuje volit přístroj o výkonu, který za hodinu přefiltruje vzduch v místnosti třikrát. Některé čističky jsou vybavené senzory, jež hlídají kvalitu vzduchu samy a podle potřeby upraví svůj výkon. Potěší i funkce zvlhčovače, neboť hodně suchý vzduch představuje nešvar mnoha moderních domácností. Ale pozor – ani příliš velké vlhko není ideální, to naopak podporuje množení plísní a roztočů.

Ne-obyčejná vychytávka

Alergika najdete téměř v každé rodině, což platí i pro Adélu Jiroušovou. Té se osvědčily lůžkoviny a povlečení z tkaniny Tencel, a kromě jiného i jedna zdánlivě obyčejná vychytávka. „Přikrývky a polštáře nejprve vložím do vakuových pytlů a z nich vysavačem s HEPA filtrem odsaji vzduch. Až pak je dávám do pračky na 60 °C. Tímto postupem bych měla odstranit veškerou ,potravu´ pro roztoče nebo jejich případné zárodky,“ nabízí svou zkušenost. Vyzkoušíte to také?

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografie

Články Interiéry