Vycestovat do ciziny bez pojištění je hazard, úhrada případných nákladů se může vyšplhat až k milionu korun

Každý cestovatel by měl proto zvážit, zda riskovat úhradu obrovských nákladů z vlastní kapsy, nebo investovat do cestovního pojištění v řádu stovek korun. „Odjet na zahraniční dovolenou bez cestovního pojištění je velký finanční hazard. Z naší praxe známe řadu případů, kdy se to lidem skutečně nevyplatilo. Například jeden klient si v USA poranil páteř a obratle skokem ze skokanského můstku. Za okamžitou operaci na místě a následnou léčbu pojišťovna uhradila bezmála dva miliony korun. Bez pojištění by klient veškeré náklady musel zaplatit ze svého,“ popisuje Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR. Zřízení cestovního pojištění není nákladné a zabere minimum času. U ZP MV ČR je možné si ho sjednat online a vybrat si hned z několika tarifů podle svých možností a preferencí.

ZP MV ČR poskytuje cestovní pojištění ve spolupráci s ERGO pojišťovnou. Volíte si ho v závislosti na tom, zda cestujete po Evropě či mimo ni, a jaké máte preference. K dispozici jsou tři kategorie: Trip zahrnující pojištění léčebných výloh a asistenční služby, TripALL s kompletní pojistnou ochranou (léčebné výlohy, asistenční služby, úraz, zavazadla, odpovědnost) či TripMAX obsahující kompletní pojistnou ochranu s navýšeným plněním.



Pokud se letos chystáte na rodinnou dovolenou, ZP MV ČR vám umožní využít rodinné pojištění. Jako rodina se v tomto případě počítá už i jeden dospělý a jedno dítě do 15 let. Podmínkou je, aby se jednalo o přímé příbuzné (děti, rodiče, prarodiče) a minimálně jeden z účastníků byl klientem ZP MV ČR.

