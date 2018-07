Šmejdi s energiemi stále útočí, experti radí, jak se ubránit novému triku

Případů, kdy obchodník nebo zprostředkovatel postupuje nepoctivým způsobem vůči spotřebiteli, neustále přibývá. "Tzv. šmejdům v energetice je třeba se důsledně bránit a lidem pomáhat v tom, aby věděli, jaká jsou jejich práva a na co si mají dát pozor. Proto Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí a Energetickým regulačním úřadem před časem zahájilo osvětu v dané oblasti," říká ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Nyní se podle Novákové ministerstvo mimo jiné zabývá právní úpravou smluv uzavíraných po telefonu – ty by měly být uzavřeny až v okamžiku, kdy budou mít písemnou podobu, a spotřebitel nabídku podepíše. "Je důležité, aby spotřebitel věděl, s čím souhlasí, a nebyl klamán," uvedla ministryně.

Ministerstvo sepsalo několik důležitých rad, kterými by se měl řídit každý člověk, který přijde do styku se zprostředkovatelem či obchodníkem s energiemi. "I když našich rad je deset, ta nejdůležitější a nejzásadnější zní: nikdy nepodepisujte nic, co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Pokud vás někdo osloví po telefonu, doporučujeme veškeré nabídky odmítnout a nechat si návrh smlouvy zaslat písemně. Vyvarujete se tak do budoucna mnohým problémům," zdůraznil Vladimír Outrata, předseda Rady ERÚ.

Přečtěte si deset rad, která vám mohou ušetřit nemalé peníze:



