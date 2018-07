Meningokok útočí hlavně na kojence, šíří se vzdušnou cestou

V ČR se v rámci očkovacího kalendáře hradí očkování proti meningokokovým infekcím pouze vybraným, chronicky nemocným rizikovým skupinám pacientů jakéhokoliv věku. Nicméně chcete-li vy nebo vaše děti očkování podstoupit, můžete se obrátit na svou zdravotní pojišťovnu. Například Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR svým klientům v rámci fondu prevence přispívá částkou až do výše 500 Kč. „ZP MV ČR proplácí očkování proti meningokoku A, B nebo C, příspěvek mohou klienti čerpat jednou ročně. Za loňský rok jej spolu s očkováním proti pneumokoku, využilo 2 087 našich klientů, celkově jsme na obě očkování vyplatili částku 1 252 744 korun,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR.

Přenašeči versus reální pacienti

Závažné infekční onemocnění, způsobené meningokokem, probíhá buď ve formě meningitidy (tj. zánětu mozkových blan) nebo jako celkové horečnaté onemocnění. V krajním případě může skončit celkovým krvácením s akutním selháním nadledvin, sepsí a toxickým šokem. 1,3 Původcem nemoci je mikroorganismus Neisseria meningitidis. Ten se až u 10 % zdravých osob vyskytuje v horních cestách dýchacích, aniž by svému nositeli působil nějaké obtíže. U těchto přenašečů se nevyvíjí závažné meningokokové onemocnění, naopak u nich dochází k tvorbě ochranných protilátek, a tím i k budování přirozené imunity. Po překonání obranných mechanismů člověka však může meningokok způsobit řadu zdravotních problémů – od „banálních“ respiračních infekcí až po závažná a život ohrožující onemocnění. 3

Kojenci jsou nejohroženější

Meningokok je lidská bakterie, šíří se tedy výhradně mezi lidmi, a to vzdušnou cestou, obvykle při úzkém kontaktu – kašlem, kýcháním nebo líbáním. 3 V roce 2017 u nás bylo diagnostikováno 68 invazivních meningokokových onemocnění, což je ve srovnání s předchozím rokem o 25 případů více. Celkem 10 z nich skončilo úmrtím. Největší počet nemocných je mezi dětmi ve věku do 11 měsíců, u nichž nemocnost vzrostla oproti roku 2016 dvojnásobně. Počty pacientů se zvýšily také v dalších věkových skupinách – u dětí ve věku 1–4 let a dospívajících mezi 15. – 19. rokem. 2

Nepodceňujte první příznaky

S meningokokovým onemocněním souvisí řada příznaků. Objevují se bolesti hlavy, horečka, zvracení, bolesti nebo tuhnutí šíje, bolesti kloubů či bolesti břicha. Tyto symptomy jsou podobné, jako u jiných onemocnění, např. u chřipky, proto je třeba velké obezřetnosti. Pacienti bývají ospalí, může u nich docházet k poruchám vědomí, jsou světloplaší, na kůži se mohou objevit červenofialové skvrny. Onemocnění často nastupuje náhle a probíhá krátce – během pouhých několika hodin tak můžete z plného zdraví upadnout do velmi závažného stavu. Rychlá a přesná diagnostika a správná léčba jsou v tomto případě zásadní, rozhodují o životě pacienta i následcích onemocnění. 3

