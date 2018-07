Proč a jak třídit odpad?

Ekologie, recyklace, upcyklace, sběr a třídění odpadu – to jsou pojmy, které se stále častěji objevují nejen ve slovníku, ale i v životním stylu každého z nás. Důvodem je nejspíš potřeba každého kultivovaného člověka udržet životní prostředí v co nejlepším stavu, aby život v něm byl co nejzdravější. Ekologie přenesená do běžného života je životním stylem, který upřednostňuje šetrnost, třídění odpadu a jeho recyklaci před plýtváním, leností a lhostejností vůči okolí a životnímu prostředí.

Důležitým nástrojem snahy o udržení prostředí, ve kterém je radost žít, je způsob, jakým nakládáme s odpady. I když se snaží uvědomělá města a obce zpracovávat komunální odpad v souladu s respektem k životnímu prostředí a vytváří různé mechanismy, které to usnadňují, bez přičinění každého z nás by to nefungovalo.

Trendem, který z ekologie dělá každodenní životní styl, tedy způsob, jak žít v symbióze s přírodou kolem nás, je právě snižování množství komunálního odpadu.

A skvělými nástroji k tomu, jak toho dosáhnout, je recyklace, upcyklace, sběr a třídění odpadu. Jakékoliv jednání jednotlivce, které přispěje ke snížení množství „komunálu“, je důležitým ekologickým příspěvkem k čistějšímu životnímu prostředí pro všechny.

Třídění odpadu doma – jak na to?

Ideálním nástrojem, který vám ulehčí domácí třídění odpadu, je systematicky uspořádaný koš na tříděný odpad do domácnosti.

Aby bylo třídění co nejpohodlnější a nejjednodušší, je důležité vytvořit v domácnosti prostor s oddělenými nádobami pro ukládání jednotlivých typů tříděného odpadu.

Ideálním řešením je označit jednotlivé sekce barevně – v souladu s barevným označením venkovních kontejnerů pro tříděný odpad. Tedy modrou barvou pro papír, žlutou pro plasty, oranžovou pro nápojové kartony, zelenou na sklo a hnědou na bioodpad.

Nádobu na směsný odpad doporučujeme zvolit menších rozměrů, což na vás při snižování objemu netříděného odpadu bude působit motivačně.

Šikovně uspořádaný koš na třídění odpadu v domácnosti je vybaven plastovými nebo papírovými pytlíky nebo použitými igelitovými taškami, ve kterých můžete jednotlivé druhy nasbíraného odpadu po naplnění nádoby jednoduše vzít a vhodit do příslušného kontejneru. Díky tomu vám třídění zabere minimum času.

Výběr nádoby pro třídění často souvisí s velikostí prostoru, který pro shromažďování odpadu v domácnosti máte. Můžete využít i kartonové či plastové krabice, nebo šuplíkový kontejner s označením pro jednotlivé druhy odpadu.

Zajímavý tip na homemade koš vhodný pro třídění odpadu doma nabízí i online seriál „Tvoříme beze zbytku“ v díle „TTřídicí box se zahrádkou“.

Na trhu jsou k dispozici i různé moderní koše na tříděný odpad do domácnosti. Na internetu najdete širokou nabídku – vybírat můžete z různých materiálů a designů.

Domácí třídění odpadu může v ideálním případě vypadat i velmi hezky. Doporučujeme zajímavý projekt Samosebou.cz, který ve spolupráci s veřejností hledal ideální řešení koše na tříděný odpad. Tvůrcem designu Perfektního koše v rámci tohoto projektu byl Milan Cais z Tata Bojs, který vytvořil zajímavý designový kousek – solitér, který může skvěle ozvláštnit prostor moderní domácnosti a současně přispět k ekologickému přístupu k životnímu prostředí.

Milan Cais a Perfektní koš pro třídění odpadu

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografie

Články Interiéry