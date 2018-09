Nová pravidla Dešťovky, mohou o ni žádat lidé z celého Česka

Dalších sto milionů korun se chystá vložit ministerstvo životního prostředí do programu Dešťovka. Nově budou moci o dotaci například na retenční nádrž zažádat i lidé, kteří nežijí v suchých oblastech. Od října budou moci domácnosti z celého Česka získat až 55 tisíc korun.

Už od prvního října si budou moci požádat o dotaci na systémy pro využití dešťové vody i lidé, kteří žijí mimo zákonem stanovené suché oblasti. Podle údajů ministerstva životního prostředí totiž doposud žádali lidé z celé republiky a mnohdy tedy neúspěšně. Celkově stát přijal pět tisíc žádostí, které sice schválil, ale zatím peníze obdržela jen zhruba pětina žadatelů.

Nově budou o peníze například na retenční nádrže moci žádat rovněž majitelé rekreačních chat a chalup. V těchto případech ale bude existovat jedno omezení - a to, že žadatel musí doložit, že v rekreačním objektu má trvalé bydliště a také ho trvale užívá. "Naší ambicí je investovat každou korunu co nejefektivněji do celoročního využití jiných vodních zdrojů, než je pitná voda. Posíláme tedy dotace tam, kde lidé skutečně potřebují vodu každý den a kde je efekt vynaložených peněz a úspora vody největší," řekl ministr životního prostřední Richard Brabec.

Ministr životního prostředí Richard Brabec nicméně nevyloučil, že by v budoucnu mohl i tuto podmínku zrušit. Nově také lidé mohou získat peníze od státu, když si například svou starou jímku přebudují, tak aby mohli využívat dešťovou vodu i pro zalévání.

Ministerstvo tedy od příštího pondělí rozšíří program o dalších 100 milionů. Celkově je v něm i z minulé výzvy tedy 200 milionů korun.

