Festival DEN ARCHITEKTURY zpřístupní unikátní stavby: poznejme města, ve kterých žijeme

Již tento pátek 28. září odstartuje festival DEN ARCHITEKTURY a až do 4. října nabídne široké veřejnosti více než 300 akcí po celé České republice a na Slovensku. Prostřednictvím architektury, která nás obklopuje, přiblíží minulost, současnost i budoucnost českých a moravských měst. Desítky architektů, urbanistů a dalších odborníků s námi budou objevovat městská zákoutí, která mnohdy zůstávají skrytá a překvapí nás novými pohledy na místa, která na svých cestách denně míjíme.

Veřejnosti se na krátký čas otevřou unikátní budovy, historické paláce, průmyslové areály i nejmodernější stavby ověnčené architektonickými cenami. Za architekturou se vydáme také netradičně: po vodě, na kole i v poklusu. Až na několik výjimek je program přístupný zdarma.

Součástí DNE ARCHITEKTURY je mezinárodní filmový festival FILM A ARCHITEKTURA, který se nově rozrostl do dvaceti měst. Hlavní osu programu budou tvořit celovečerní autorské filmy se zaměřením na architekturu, tvorbu měst a design.

Festival pořádá spolek Kruh v úzké spolupráci s místními experty a iniciativami. Pokud není uvedeno jinak, všechny akce jsou zdarma a bez rezervace.



Hurá dovnitř! – prohlídky jindy nepřístupných staveb po celé ČR

Se Dnem architektury se lidé opět podívají do míst, která jim běžně zůstávají nepřístupná. Oblíbený program Hurá dovnitř! otevře v Praze reprezentační patro Obecního domu, poprvé se veřejnosti zpřístupní Laichterův dům u Riegrových sadů, jehož autorem je Jan Kotěra. Návštěvníci budou moci prozkoumat budovu Prague Gallery s jejím dalším programem. V Brně se pro účastníky otevře jedna z nejvýznamnějších památek secesní architektury – Jurkovičova vila. Budou si moci prohlédnout i Uměleckoprůmyslový palác nebo polyfunkční dům Bratislavská a Domino studia RAW. Ve Znojmě budou ít příležitost navšítivit nejstarší továrnu ve střední Evropě, ve Frýdku-Místku na jeden den ožije stará opuštění budova Moravia banky a v Mostě se podíváme do zákulisí Městského divadla.

100 let architektury

Zpět do období tzv. první republiky nás zavede v letošním roce hned několik procházek. V Praze se historik architektury Vladimír Czumalo v programu s názvem Jak staví demokracie zaměří na stavby, které Československá republika spojovala se vzdělaností a vysokým školstvím. V Ústí nad Labem se projdeme čtvrtí Klíše po meziválečných souborech bytových domů, budovaných městem v rámci tehdejšího unikátního programu sociální výstavby. Bydlení se bude věnovat i procházka na Teplicku , kde architekt Jan Hanzlík a historik Jiří Bureš provedou zájemce po hornických obydlích, od přízemních baráků nouzového charakteru až po úhledná zahradní města a funkcionalistické paláce od předních architektů. V Karviné si pro změnu připomeneme, jak se místní krajina proměnila vlivem těžby černého uhlí. V Havířově představí program zajímavé budovy z Budoucnosti k Permonu a v Jaroměři budou hlavním tématem veřejné budovy první republiky. V Jihlavě se vydáme do komplexu Legiodomu v národním stylu, který vznikl jako řešení bytových, společenských i kulturních otázek po návratu československých legionářů z I. světové války. Národní styl, dříve označovaný jako rondokubismus, uvidíme také ve Valašském Meziříčí , kde budeme objevovat ranou tvorbu architekta Josefa Místeckého. Plejádu toho nejlepšího, co v kutnohorské architektuře vzniklo za uplynulých 100 let, představí procházka po Masarykově ulici.

Současná architektura

Ve výčtu míst a zastavení pochopitelně organizátoři nezapomínají na současné stavby. Jedinečný zážitek nabídne prohlídka Archeoparku Pavlov , který získal Českou cenu za architekturu. Ve Strančicích budeme moci nahlédnout do administračních prostor betonárky. Ve Vizovicích otevře své brány veřejnosti Centrum modulární architektury Koma Modular. Návštěvníci si budou moci prohlédnout výrobní závod, ale především uvidí první český EXPO pavilon od autorů Chybík + Kryštof AA, oceněný bronzovou medailí za architekturu. V prostorách pavilonu bude mimo jiné připravená výstava mapující účast Československa a České republiky na mezinárodních výstavách EXPO.

Program dále představí Líbeznice a Hovorčovice , jako vsi tradiční i moderní, v Letovicích provede architektka Jana Kaštánková po jednom z nejdelších náměstí v republice, které prošlo úspěšnou rekonstrukcí. Planá u Mariánských lázní je dalším příkladem města, kde se daří současné architektuře, o čemž vás přesvědčí architekt Pavel Buryška.

Architektura netradičně

Možnost společně se proběhnout po pražské prvorepublikové funkcionalistické vilové kolonii i po vilových čtvrtích nabídne Běh za architekturou. Ti, kteří upřednostňují vodu, se mohou pro změnu společně s novinářkou Karolinou Vrankovou plavit za architekturou Parníkem po Vltavě. Dvoudenní pěší výlet Krkonošský trek provede účastníky z Jánských lázní, přes Sněžku do Špindlerova mlýna. Opomíjené kouzlo architektury, urbanismu a krajiny Krušných hor poodhalí procházka pod vedením architektek Kláry Salzman a Martiny Kárové a v Rožnově pod Radhoštěm vyrazíme společně s architektem Janem Horkým na cykloprojížďku po nejnovějších stavbách rožnovské architektury. V Zábřehu , v místě rozbořené textilky Perla, se uskuteční Fotbalový zápas století a ve Frýdku-Místku ožije zapomenutá budova banky novým interaktivním programem. V Českém Dubu budou mít účastníci procházky možnost vidět své město dětskýma očima, rolí průvodců se totiž ujme skupina žáků místní základní školy. Naopak pohledem jednoho z nejoriginálnějších českých streetartistů uvidí Pardubice ti, kteří se zúčastní procházky Objev město s Eposem 257. Klatovy pak nabídnou speciální program pro všechny odvážné, zdejší procházka totiž povede na hřbitov.

______________________________________________________________________________

Spolek KRUH pořádá od roku 2001 veřejné akce a přednášky zaměřené na současné dění v architektuře a do České republiky přivedl stovky výjimečných architektů a architektek z celého světa. Cílem diskusí je zprostředkovat široké veřejnosti dialog o kvalitní české i světové architektuře a o architektonické tvorbě. Od roku 2011 pořádá festival Den architektury , kdy stovky architektů, teoretiků, historiků a mnohých dalších provázejí tisíce zájemců z řad veřejnosti po vybraných místech po celé republice. Zakladatelka festivalu architektka Marcela Steinbachová získala v roce 2016 za popularizaci tohoto oboru široké veřejnosti titul Architekt roku. Letos na Den Architektury bude k vidění jak nový sál kina Světozor kde bude prohlídka, tak rekonstrukce muzea umění a designu v Benešově, která vznikala podle jejího návrhu.

Pořádá

Kruh

Pod záštitou

Česká komora architektů a Svazu měst a obcí ČR

Partner

Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy