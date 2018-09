10 nejčastějších otázek při výběru krbových kamen

Krbová kamna vytvářejí příjemné teplo a útulnou atmosféru. V zimě citelně odlehčují finanční náročnosti hlavního topení a hospodárně doplňují vytápění. Na jaře a na podzim se zase vyplatí pro občasné zatopení v chladnějších dnech. Víte ale, co je při výběru kamen důležité? Odborníci z Hornbachu připravili odpovědi na nejčastější otázky při nákupu krbových kamen.

1. Volně stojící kamna nebo obezděná krbová vložka?

Před nákupem je důležité určit vhodný typ kamen a jejich umístění, protože každý typ má jinou výšku i šířku. Volně stojící kamna nabízí variabilní řešení, můžete je postavit do rohu, ke stěně nebo do volného prostoru. Při výběru krbové vložky musíte počítat s tím, že budete v místnosti stavět a vložku obezdívat, proto se nejčastěji umísťuje do rohu nebo ke zdi. „Při montáži je důležité dodržet bezpečnostní opatření, jako jsou například nehořlavá podlaha, skleněná podložka nebo nehořlavá deska přesahující alespoň 50 cm zepředu a 30 cm ze strany od ohniště, vzdálenost od hořlavých materiálů by měla být alespoň 80 cm, umístění kamen minimálně 20 cm od zdi,“ radí Marcela Bínová, odbornice z oddělení topení a kamna v projektových marketech Hornbach.

Krbová vložka Nordica Inserto 80 Crystal

2. Kamna s teplovodním výměníkem?

Krbová kamna se zabudovaným teplovodním výměníkem vytopí více místností. Část tepla se používá pro přímé vytápění místnosti a zbytek tepla systém využívá pro ohřev vody. Čerpadlo pak ohřátou vodu rozvádí do vytápění v ostatních místnostech. „Tato kamna jsou vhodnou alternativou k hlavnímu vytápění, některé výměníky jsou totiž schopny dávat do zásobníku vody i 75 % z celkového tepelného výkonu kamen,“ radí Marcela Bínová z Hornbachu. Na druhou stranu krbová kamna bez výměníku jsou připojena jen ke komínu a vyhřívají pouze danou místnost.

Krbová kamna s výměníkem Haas & Sohn Empoli AL

3. Jak velký mají mít kamna výkon?

Výkon kamen se udává v kW a při výběru se zohledňují tyto faktory – velikost vytápěné místnosti, funkčnost komína, druh paliva, hodnoty tepelné ztráty objektu (energetická náročnost budovy). Pokud se vynásobí objem vytápěných místností s hodnotou tepelné ztráty, vyjde údaj v kW, podle kterého se snáze vyberou kamna s optimálním výkonem. Jmenovitý tepelný výkon je uveden na typovém štítku a udává maximální využitelné množství tepla při trvalém provozu za časovou jednotku. Prostorová výhřevnost udává, kolik lze vytopit obytného prostoru v závislosti na kW jmenovitého tepelného výkonu.

4. Co je potřeba k instalaci kamen?

Pro montáž krbových kamen je důležité mít připravený komínový systém včetně vhodného kouřovodu. Pokud máte postavený komín, musí být určený pro připojení kamen na tuhá paliva. Další důležitou částí je kouřovod, což je spojovací článek mezi kamny a komínem a svým průměrem musí odpovídat oběma částem. Lze jej připojit ke kamnům k horní nebo zadní části.

Peletová kamna Nordica Ketty

5. Je nutné vybudovat externí přívod vzduchu?

Externí přívod spalovacího vzduchu (CPV) se montuje tam, kde není možné zajistit ohništi potřebné množství vzduchu z vytápěných místností. Pokud tedy nemáte možnost přivádět dostatek vzduchu z vedlejších místností, pak budete muset zajistit vzduch zvenku. „Externí přívod vzduchu je vlastně potrubí, které přivádí venkovní vzduch do krbové vložky s výměníkem. Vzduch tak můžete přivádět ze sklepa, střechy, půdy či přívod umístit na fasádu,“ říká Marcela Bínová z Hornbachu. Kamna s externím přívodem jsou ideálním řešením do nízkoenergetických a pasivních staveb.

6. Jaké příslušenství je ještě potřeba?

Ke krbovým kamnům ještě patří – komínové systémy, kamnové roury, izolační desky, palivo, vysavač na popel, krbové nářadí. Při stavbě nového obydlí nebo kompletní rekonstrukci je potřeba ještě myslet na radiátory, čerpadlo k topení a expanzní nádrž.

Koš na dřevo Flexi, 30 litrů, hranatý

7. Je možná montáž svépomocí?

Instalaci krbových kamen do systému by měl mít na starosti odborník. Zároveň byste neměli zapomenout na kominíka, který by od začátku měl se všemi spolupracovat, konzultovat a nakonec i vše schválit.

8. Je možné v krbových kamnech topit uhlím?

To vždy záleží na konkrétním typu kamen. Většina druhů je vhodná pouze na topení dřevem, a to dřevem suchým. Čím je dřevo sušší, tím bude lépe hořet. Pokud si nejste jistí, zda je dřevo dostatečně suché, můžete si jeho vlhkost ověřit speciálním vlhkoměrem. Na noční provoz můžete používat dřevěné brikety. „Spalování odpadu či nevhodných paliv (např. lakovaného, lepeného či impregnovaného dřeva) vede k poškození kamen. Při použití nevhodných paliv propadá jakákoli záruka či nárok ze záruky,“ upozorňuje Marcela Bínová.

Vlhkoměr dřeva FM 2

9. Jak o krbová kamna pečovat?

Základem je topení suchým dřevem, aby nová krbová kamna vydržela co nejdéle. Dále je důležité každoročně, po topné sezóně, nechat kominíkem zkontrolovat a vyčistit komínový systém. K běžné péči o kamna také patří čištění krbového skla speciálním čističem a vynášení popela, na což lze použít vysavač na popel. Nezapomeňte také čistit výměník.

10. Dá se na krbových kamnech i vařit?

„Pak je ideální sporák na tuhá paliva. Funguje na stejném principu jako krbová kamna, vytopí místnost a zároveň na něm můžete vařit. Navíc většina sporáků má zabudovanou i troubu na pečení, takže v nich můžete upéct například kuře nebo buchty,“ doporučuje Marcela Bínová z Hornbachu. Topí se v nich dřevem a dřevěnými briketami.

Sporák na tuhá paliva Nordica Rosa L

