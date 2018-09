Česká města myslí na ekologii: upravují osvětlení a snižují energetickou náročnost

Středočeské město Jesenice se rozhodlo v zájmu kvalitního spánku svých občanů a zdraví městské vegetace upravit veřejné osvětlení speciálním modrým filtrem. To zabraňuje negativnímu důsledků světelného smogu. V zájmu ekologie jedná také město Litoměřice, které dlouhodobě snižuje energetickou náročnost městských budov a postupně se mění na energeticky nezávislé město. Obě města byla za svou aktivitu nominována v 10. ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe.



Jesenice mají inteligentní veřejné osvětlení

Příliš umělého světla v nočních hodinách škodí lidem i přírodě - světelný smog má negativní vliv na lidský spánek i růst stromů. Město Jesenice hledalo ideální řešení, jak zajistit bezpečnost chodců a zároveň ochránit lidi i přírodu před negativními vlivy nočního toxického osvětlení. Na osvětlení podél jednoho chodníku nainstalovali speciální filtr, který snižuje podíl modré složky světla. To je pro lidské zdraví nebezpečné, protože zabraňuje vylučování hormonu melatoninu, který umožňuje kvalitní spánek. Večer tedy všechna instalovaná světla svítí v mírně červených odstínech.



S nápadem inteligentního osvětlení přišla starostka města Radka Vladyková: „Tento chodník je součástí celého konceptu, který přispívá k ochraně přírody ve městě. Hledali jsme řešení, jak úsporně a co nejšetrněji osvítit chodník dlouhý zhruba 700 metrů, který vede volnou krajinou podél silnice mezi dvěma sídlišti.“ Osvětlení chodníku je koridorové - při chůzi po něm se tak lidem postupně rozsvěcuje celkem třináct úseků po šesti a sedmi lampách. Navíc je osvětlení úsporné. Po jedenácté hodině v noci se automaticky utlumí na 20 procent a znovu se plně rozsvítí v pět hodin ráno.



„Chceme vrátit město krajině a dostat krajinu zpátky do města. Sázíme staré historické aleje, zrekonstruovali jsme kapličky a starou hasičskou zbrojnici, kde nyní pořádáme kulturní akce. Snažíme se, aby místním lidem bylo ve městě dobře,“ dodává k dalším aktivitám města radní Alexandra Kocková.



Litoměřice, město s energií

Litoměřice dlouhodobě snižují energetickou náročnost městských budov a postupně se mění v energeticky nezávislé a nízkoemisní město. Po sérii úspěšných renovací školských budov Litoměřice renovovaly také tři mateřské školy v energetickém standardu blízkém pasivním domům. O rok později využily metodu EPC, tedy financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor, k renovaci dalších 13 městských objektů.



Renovacemi městských budov však místní aktivity nekončí. Město motivuje k ekologickým krokům také své obyvatele. „Obyvatelům Litoměřic poskytujeme finanční příspěvek na pořízení solárního systému pro ohřev teplé vody. Od roku 2008 jsme podpořili výstavbu 3000 m2 solárních kolektorů,“ říká energetický manažer města Michal Černý. K dalším aktivitám města dodává: „Nyní připravujeme výstavbu bytů pro mladé začínající rodiny. Jedná se o první energeticky aktivní veřejnou budovu v České republice. Stavba tedy vyrobí více energie, než spotřebuje.“



Město podporuje na svém území vznik nových obnovitelných zdrojů energie, které chce postupně dovybavit systémem pro akumulaci vyrobené energie a dobíjení elektromobilů či elektrokol. Unikátní a smělé jsou i další plány města. Jedním z nich je například hlubinný geotermální vrt, jehož tepelnou energii plánuje město využívat v systému centrálního zásobování teplem. „Pokud to vyjde, hlubinný vrt v plánované hloubce 5 kilometrů by měl dodávat teplo ze 70 až 100 procent. Chceme být nezávislí na dodávkách uhlí a zajistit dlouhodobou stabilizaci ceny za vytápění. Navíc se výrazně sníží emise v ovzduší,“ popisuje Černý.



Oba projekty nominované v soutěži E.ON Energy Globe soupěří o sympatie v kategorii Obec. Který z nich zvítězí, rozhodnou lidé v online hlasování, a to na stránkách www.energyglobe.cz do 30. září 2018.



Soutěž E.ON Energy Globe je nejvýznamnější české ocenění v oblasti ekologie. Jedná se o mezinárodní soutěž (Energy Globe Award), kterou v České republice již od roku 2008 pořádá energetická společnost E.ON. V rámci soutěže jsou oceňovány projekty a inovativní nápady v oblasti životního prostředí a úspor energií. Za dobu své existence soutěž přilákala přes 2 300 projektů. Řada z nich přitom ovlivnila životy stovek tisíc obyvatel České republiky: do iniciativy Ukliďme Česko se zapojují stovky tisíc lidí, ekologické programy TEREZA zase každoročně pomáhají vzdělávat přes 90 000 dětí.



