Kam se vydat na svatého Václava? Tipy z celého Česka

Česko dnes oslavuje Den české státnosti, kterým si zároveň připomínáme i patrona Čech a Moravy - svatého Václava. A protože má mnoho lidí v tento den pracovní volno, přinesl web kudyznudy.cz seznam těch nejlepších svatováclavských akcí, na které se dnes můžete vydat.

Praha

Svatováclavské trhy na Václavském náměstí

Trhy na Václavském náměstí začaly už 14. září a vyvrcholí právě dnes. Přijďte se podívat na historicky oděný průvod i na stánky s tradičními českými dobrotami. Otevřené by měly stánky být od 10 do 21 hodin.

Závod Napříč Prahou - přes tři jezy

Jde o tradiční vodácký závod, ve kterém soutěžící překonávají tři pražské jezy, které se pro veřejnost otevírají jen jednou ročně, právě na svatého Václava.

Svatováclavské vinobraní na Pražském hradě

Přímo na pražském hradě je jeden z nejkrásnějších a nejstarších vinohradů v Čechách, jehož počátky sahají až do 10. století. Na svátek svatého Václava, jehož jméno vinohrad nese, se můžete přijít seznámit s místními víny a užít si krásný výhled z Hradu na historické centrum města. K vínu se bude podávat i maso na rožni a grilu a další dobroty.

Středočeský kraj



Stará Boleslav - Národní svatováclavská pouť

Tato slavnost se koná každý rok v obou boleslavských chrámech, tedy v bazilice sv. Václava a v poutní chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Vrcholem bude poutní bohoslužba na Mariánském náměstí, které bude předsedat pražský arcibiskup.

Kutná Hora - Svatováclavské slavnosti

Už 25. ročník slavností se bude konat na Palackého náměstí v Kutné Hoře. Připravený je pro vás bohatý hudební a divadelní program místních umělců a tradiční české trhy s jídlem a dobrým vínem.

Budeč - Svatováclavské slavnosti

Řemeslné dílny, divadlo, šermíři a nebo prohlídky rotundy sv. Petra a Pavla - na to všechno se můžete těšit na hradišti Budeč od 10 do 17 hodin!

Mladá Boleslav - Svatováclavská jízda

Jízda historických vozidel startuje z Komenského náměstí. K vidění budou desítky automobilových veteránů.

Zámek Konopiště - Svatováclavské oslavy

Mimořádné prohlídky si připravil zámek Konopiště, a to do míst, kam se jindy návštěvníci nemají možnost dostat - tedy do věže či suterénu. Pozor ale! Na prohlídku věže je nutná rezervace! K akci je připravený také doprovodný program s ukázkami středověkých soubojů.

Ústecký kraj

Zálužice - Oslavy sv. Václava na zámku Stekník

Speciální svatováclavské prohlídky zámku Stekník budou zahrnovat i výklad k vyobrazení našeho patrona přímo v prostorách zámku. Povídání o svatém Václavu si přijďte poslechnout vždy každou celou hodinu od 10 do 16 hodin (v 16 hodin začíná poslední prohlídka).

Liberecký kraj

Svijany - Svatováclavská slavnost na zámku Svijany

Svatý Václav je také patron českého piva, proto na zámku Svijany k této příležitosti pořádají od 10 do 20 hodin velkou oslavu s programem pro celou rodinu v podobě šermířských vystoupení, pivních soutěží, hudebního doprovodu nebo přehlídky dobových šatů.

Svojkov - Václavský jarmark

V obci Svojkov se můžete těšit na tradiční jarmark se staročeskou zabijačkou, hudebním doprovodem nebo pohádkami pro děti.

Královéhradecký kraj

Malá Skalice - Svatováclavské posvícení a Dožínkový vinš

Tradiční duchovní událost začíná v kostelu Nanebevzetí Panny Marie a bude pokračovat mší s hudebním doprovodem. Následovat bude dožínkový vinš u zámku v Ratibořicích s kněžnou, správcem a chasou.

Dětenice - Svatováclavské slavnosti na zámku Dětenice

Druhý ročník oslav na zámku Dětenice přinese od 11 do 19 hodin bohatý program pro celou rodinu a ochutnávku mnoha dobrot - od vína a burčáku, přes chobotničky, šneky a středověký burger až po ukrajinskou nebo gruzinskou kuchyni.

Pardubický kraj

Chrudim - Svatováclavské vinobraní

V Chrudimi se dnes koná třetí ročník soutěže vín Svatováclavského fóra za účasti mezinárodně uznávaných degustátorů vín, kde se bude hodnotit na 300 vzorků různých vín z 60 tuzemských i zahraničních vinařství. Přijďte také ochutnat!



Plzeňský kraj

Plzeň - Svatováclavská vyjížďka motorek u Plzeňského prazdroje

Tradiční motorkářský sraz se koná přímo na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj, mělo přijet přes jeden tisíc unikátních kousků motorek.

Zámek Červené poříčí - Svatováclavská světla

Unikátní noční prohlídka hlavní zámecké budovy bude začínat dnes v 19:30 a prohlídky budou vždy po půl hodině (poslední od 21:00). Zámek budou zdobit pestrobarevná světla, při kterých si prohlédnete i luxusní apartmá a společenské místnosti zámku.

Jihočeský kraj

Vodňany - Svatováclavský běh

Vodňany jakožto královské město pořádají již 7. ročník Svatováclavského běhu, který je součástí seriálu závodů Jihočeského běžeckého poháru. Hlavní závod na 9 km začíná ve sportovním areálu Blanice v 15:00, vedlejší trať na 3 km pak ve 14:00. K prezenci se dostavte od 13:00. Startovné je na místě 130 Kč a zahrnuje medaili a občerstvení. Václavové mají navíc startovné zdarma.

Český Krumlov - Svatováclavské slavnosti

Připravený pro vás bude tradiční jarmark, setkání Václavů a Václavek, hudební doprovod nebo dětské hry. Oslavy probíhají až do konce víkendu.

Jihomoravský kraj

Ivančice - Svatováclavské trhy

Tradiční svatováclavské trhy na Palackého náměstí v Ivančicích nabídnou například prodej burčáku, zábavný program a výstavy. V sobotu se pak bude pokračovat místním Grilfestem.

Zlínský kraj

Velehrad/Hostýn - Svatováclavské pěší pouť Velehrad - Hostýn

Připojte se alespoň na kousek k pěší pouti z Velehradu do Hostýna! Trať dlouhá 61 kilometrů je rozdělená na tři etapy - první dvě už jsou za námi, avšak na třetí je ještě možné se přidat! Vyvrcholení pouti by mělo přijít dnes v 15 hodin.

Rožnov pod Radhoštěm - Svatováclavský jarmark

Organizátoři akci sami nazývají jako nejlepší podzimní zahradnické trhy v regionu, které jsou spojené s historickým jarmarkem a konají se ode dneška až do neděle. Zároveň na akci poběží soutěž o nejlepší zavařeninu, samotná ochutnávka a vyhlášení této soutěže bude zítra od 10 hodin.

Moravskoslezský kraj

Nový Jičín - Svatováclavská vyjížďka veteránů - Memoriál Růženy Horákové

Na 150 historických automobilů a motocyklů do roku výrobu 1970 se letos zúčastní této vyjížďky po okolí Nového Jičína, která letos slaví už 8 let.

