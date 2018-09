Zapomeňte na gril, vyzkoušejte sýrové fondue

Pokud chcete tematickou obměnu, ale zachovat společenský ráz, nabízí se jednoduchá a dokonce i úspornější možnost. Přeostřete na sýrové fondue a dopřejte si s nejbližšími nové chutě i zážitky.





Proč sýrové fondue?



Kromě toho, že si zpestříte konec letní kulinářské sezóny, můžete plynule přejít s hostinou do té podzimní, indoorové, nebo dočasně klidně i na balkon. Vhodné místo na hodování? To najdete s fondue opravdu kdekoli. Zapomeňte také na obavy z obtěžování sousedského okolí kouřem i manipulaci s těžkým vybavením. Jemná vůně sýra se rozptýlí, ani nevíte jak, a veškeré propriety sbalíte do batohu.

Ačkoli existují dva tábory, švýcarský a francouzský, které se přou o původ sýrové pochoutky, načasování a místo na stole je ale v obou případech stejné. Jde o pokrm, který je typický pro dlouhé zimní večery. Konzumace teplého roztaveného sýra s ostatními pochutinami je záležitostí pomalou a atmosféra ohně a vůně vždy vykouzlí správnou kulisu pro dlouhé rozhovory nad milými tématy.



Pokud už nejste fanouškem roztaveného sýra dávno, je nutné si na jeho přípravu pro začátek pořídit tradiční kotlík caquelon, jednoduchý vařič rechaud, který lze nahradit i svíčkou, a několik vidliček.



Příprava sýrového fondue je hračka i pro děti



Samotná příprava fondue je velmi snadná a zabere mnohem méně práce, než chystání grilu a marinování masa. Základem je dosáhnout správné konzistence, kterou zajistí výběr tučnějších sýrů a jejich pozvolné zahřívání. „V obchodě sice koupíte už připravený mix sýrů na fondue, ale velmi jednoduše si připravíte originální a příjemné chutě sami. Sýrové složení není žádná věda, takže je zbytečné se bát experimentů. Kvalitní tučné sýry se rozpustí víceméně vždy. Stačí zkombinovat větší množství polotvrdých nebo tvrdších vyzrálých sýrů, které v sobě nesou silné aroma, s o něco menším poměrem měkkých. Správný poměr je snadné během přípravy intuitivně vyladit. Jde o to poznat, co je potřeba pro perfektní konzistenci přidat,“ radí Lukáš Nevyjel, šéfkuchař restaurace Nota Bene a zároveň doporučuje následující postup:



Kotlík vymažte rozdrceným stroužkem česneku, přidejte nastrouhané sýry a nechte roztavit. Pomoct při míchání si můžete metličkou. Dobré je na začátek použít sporák a až pak přesunout nad přenosný hořák. Přidejte do směsi jen tolik suchého bílého vína, aby se konzistence příjemně táhla. Dodejte pepř a nastrouhejte muškátový oříšek. Bude-li směs příliš řídká, dodejte sýr. Tuhost rozřeďte vínem. V každém případě vše nad žárem průběžně míchejte, aby se sýr nepřipálil. V sýrové hmotě se pak namáčejí kostičky nakrájeného chleba nebo bagety. Vyzkoušet můžete také kousky oblíbené zeleniny, jako je mrkev, brokolice, cuketa, ale zajímavé je i jablko nebo hruška.



Tip šéfkuchaře: Sýrové fondue podávejte s teplým černým nebo bylinným čajem. Ten podpoří snadné zažívání. Další možností je také bílé víno, nebo malý digestiv v podobě pálenky.



Na jaký sýr se vyplatí vsadit?



Pokud s fondue začínáte a nejste si jisti správnými vstupními surovinami, je dobré se držet kvality za dostupnou cenu. Rozhodně nemusíte utrácet za dražší dovážené sýry ze zahraničí, abyste si připravili chutnou hostinu, která je oproti zmiňovanému grilování stále o poznání úspornější. I tak je ale chuť a kvalita produktů samozřejmě důležitá. Pokud ošidíte výběr, těžko si sýrové fondue patřičně vychutnáte.



Chcete znát ideální sýr do základu každého fondue? Je jím Tre Corti (v překladu Tři dvory), polotvrdý zrající sýr z Litovelské sýrárny Brazzale Moravia. Jde o tajný tip samotného manažera sýrárny Claudia La Carbonara: „Kromě jeho pikantnosti vás osloví svou jemností a příjemnou chutí kravského mléka. Pro fondue ho volím právě proto, že je chuťově zajímavý, velmi snadno se taví a jednoduše se propojuje s ostatními sýry.“ Tre Corti ale nemá uznání zdaleka jen od pana La Carbonara, jeho senzorická kvalita je nesporná. Letos si dokonce vybojovala tuzemské ocenění Mlékárenským výrobkem roku 2018.



Do sýrového základu klidně používejte výhradně jen Tre Corti, ale postupně můžete rozšířit také o měkčí sýry, jako je ementál, čedar, nebo gouda. Testování chutí a konzistence je zkrátka zábava. Pokud chcete do sýrové směsi dostat více silnějšího aroma, přistrouhejte i trochu extra tvrdého sýra Gran Moravia.



Ačkoli se vám mohlo jevit sýrové fondue jako monotónní pokrm, uvidíte, že s každou jeho přípravou je možné dostat se o kousek jinam. Obměny sýra, vína, příloh i bylinek jsou vždy pod vaší taktovkou. I proto se k vám budou hrnout hosté, aniž by byli unaveni stále stejným pohoštěním a vy si navíc elegantně ušetříte čas s přípravou i úklidem.





TIP – pořiďte si k fondue dobré víno!



Il bianco di Ciccio Zaccagnini, cuvée

Společnost Zaccagnini vznikla v roce 1978 v malebné oblasti regionu Abruzzo jako malý rodinný podnik. Vinařství, klade důraz na vysokou kvalitu celého výrobního řetězce. Vášeň a láska k řemeslu učinila z vín značky Zaccagnini chloubu vín z oblasti Abruzzo, která jsou oceňována po celém světě. Toto bílé víno má světle žlutou barvu se zelenkavými odlesky, delikátní buket a voňavévvelmi příjemné aroma. V chuti je jemné a elegantní, velmi čerstvé a harmonické. Jedná se o cuvée z odrůd Trebbiano d´Abruzzo (80 %) a Chardonnay (20 %). Výborně se hodí k jemným a mladým sýrům.



Pinot Grigio Zaccagnini

Společnost Zaccagnini vznikla v roce 1978 v malebné oblasti regionu Abruzzo jako malý rodinný podnik. Vinařství klade důraz na vysokou kvalitu celého výrobního procesu. Vášeň a láska k řemeslu učinila z vín značky Zaccagnini chloubu vín z oblasti Abruzzo, která jsou oceňována po celém světě. Víno má světle žlutou barvu se zelenkavými odlesky. Vyznačuje se jemným buketem a chuťově je jemné, elegantní s vyváženým aroma. Skvěle se hodí k zrajícím i tvrdým sýrům.



Vino Rosso Veneto IGT „Appassimento“

Villa degli Olmi je rodinný vinařský podnik, který sídlí na úpatí kopců Colli Berici v benátské oblasti. Nyní v podniku působí již 4. generace zemědělské rodiny Cielo. Podnik klade důraz také na design, proto vína nabízí mimo jiné i v netypicky tvarovaných lahvích. Víno má sytě červenou barvu. V buketu ucítíte intenzivní ovocné tóny s příjemně kořeněnou a kulatou chutí. Výborně se hodí ke zralejším sýrům, například.











Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Recepty na víkend