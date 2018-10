Strašidelný Halloween v kuchyni? Dýně se bát nemusíte, chutná skvěle!

Konec října patří svátku keltského původu – Halloweenu. Slaví se především v anglosaských zemích a to 31. října, postupem času se však dostal do některých českých domácností. Svátek je obdobou českých Dušiček. Nejznámějším symbolem Halloweenu jsou vydlabané dýně, které mají zastrašit zlé duchy. Ať už svátek slavíte nebo jste jen milovníci této oranžové plodiny, určitě ji dejte v kuchyni prostor. Dýně rozhodně nejsou nudnou zeleninou. Naopak, kromě krásných lampionů z nich připravíte skutečně nápadité pokrmy. Hodí se snad do všech jídel a zpracovat jde jakkoliv – vařením, smažením, můžete ji mixovat, zavařovat i nakládat, nebo péct. Díky tomu, že obsahuje železo, jód, měď, fluor, mangan a zinek je navíc zdraví velice prospěšná.

Dýňová polévka



Budete potřebovat:

2 lžíce másla, 1 střední dýni hokkaido, 2 mrkve, kousek zázvoru, 1 stroužek česneku, 300 ml kokosového mléka, 300 - 400 ml vody, 1 chilli papričku, ½ lžičky římského kmínu, ½ lžičky kari, sůl, pepř, čerstvý koriandr, zázvor, mrkev a česnek oloupejte a nakrájejte. Jestliže má dýně neporušenou slupku, není třeba loupat, stačí jen vydlabat a rozkrájet na malé kousky. Vše přidejte do přístroje Ultrablend look (kromě koriandru). Vyberte funkci pro přípravu krémové polévky. Po dokončení procesu naljte polévku do talířů nebo misek, ozdobte koriandrem a můžete podávat.

Mixér Ultrablend cook obsahuje 8 automatických programů, se kterými hravě zvládnete vydatné polévky, smoothies, pyré, omáčky, kompoty, sójové nebo mandlové mléko, ledovou tříšť a mléčné koktejly podle chuti.



