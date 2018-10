Nezabezpečené domácnosti jsou nejzranitelnější: 5 nejčastějších triků a metod vloupání

Zloději jsou při vloupání do domácnosti nejen stále drzejší, ale také vynalézavější. Vedle klasických destruktivních postupů používají i sofistikované nenásilné metody, nástroje a triky. Zde je přehled nejčastějších z nich.

Lock Pick Gun: 6 zámků za minutu

„Dříve byly nejoblíbenějšími nástroji zlodějů planžety, šperháky, sady paklíčů a jiné mechanické pomůcky, které jsou dodnes volně k dostání na internetových obchodech za několik set korun. Dnes se ale dostávají do popředí také moderní nástroje, jako například speciální odemykací pistole Lock Pick Gun, s níž pachatel otevře dveře do nezabezpečené domácnosti i komerčních objektů během několika vteřin. V „laboratorních podmínkách“ zámečnické dílny lze s touto pistolí otevřít 6 zámků během jedné minuty. Kuriózní na celé věci je i fakt, že se tento nástroj prodává na internetu s doživotní zárukou,“ říká Ivan Pavlíček, expert na zabezpečení domů a bytů ze společnosti Next.

SG metoda: univerzální vyklepávací klíč

Zvláště nebezpečná je SG metoda, která umožňuje zlodějům vniknout do nezabezpečené domácnosti, aniž by použili páčidlo, vrtačku, hasicí přístroj či jiný nástroj pro destruktivní formu vstupu. Zloděj si otevře dveře do vašeho bytu sám, navíc nenásilně, a dost možná po svém odchodu dokonce zamkne. „Principem SG metody je velmi rychlé otevření zámku pomocí speciálního univerzálního vyklepávacího klíče. Metoda je nejúčinnější na dveřích, které mají starší zámkové vložky s odpruženým stavítkovým systémem a nejsou zajištěné proti nenásilnému vniknutí. Nebezpečí této metody spočítá v její jednoduchosti a technické nenáročnosti,“ říká Ivan Pavlíček.

Na nezabezpečená okna stačí šroubovák

Obecně nejčastější chybou, kterou lidé dělají, je nedostatečné zabezpečení oken. „Ke vniknutí stačí pachatelům nadzvednout okenní křídlo, odemknout šroubovákem obvodové kování, nebo prostě vybít prosklenou tabuli a otočit kličkou. Nepodceňujte okna a balkony bez ohledu na to, ve kterém patře se váš byt nachází. Prosklené plochy můžete ošetřit dodatečnou instalací bezpečnostní fólie. Toto cenově dostupné řešení vás vyjde na pár stovek za metr čtvereční,“ říká Ivan Pavlíček, odborník na komplexní zabezpečení domů a bytů.

Hrozba sociálních sítí

Sociální sítě slouží řadě zlodějů a jejich spolupachatelům jako inspirace a vodítko. Snadno získají přehled o nejrůznějších cennostech v domácnosti, i zda jsou majitelé zrovna na dovolené, či jinde mimo domov. „Lidé neuváženým sdílením obsahu mohou narušit nejen své soukromí, ale i obydlí. Zejména příspěvky na sociálních sítích, společně s nezabezpečenými profily, zlodějům mohou usnadnit práci. Nastavte si proto na Facebooku, Instagramu a ostatních sociálních sítích nejvyšší možnou ochranu soukromí. Dalším řešením jsou elektronické zabezpečovací systémy, které umí v domácnosti detekovat narušení prostoru, otevření dveří, oken, vrtání či řezání trezoru,“ doporučuje expert na zabezpečení domácností ze společnosti Next Ivan Pavlíček.

Vloupání za přítomnosti obyvatel

Novým fenoménem je vloupání do domácností bez ohledu na přítomnost obyvatel. Nejčastěji pak v době, kdy lidé spí. „Velká část domácností je navíc vykrádána opakovaně. První vloupání je často jen průzkumem terénu a během pár týdnů či měsíců následuje další. Většinou vám pak ukradnou všechny nově pořízené věci. Zlodějům však nemusí jít vždycky o velké cennosti. Spokojí se klidně i s pár stovkami, které najdou v peněžence v předsíni. Rádi totiž kradou za přítomnosti obyvatel, protože se doma nejčastěji v blízkosti vstupních dveří nacházejí drobné cennosti, jako je právě peněženka, klíčky od auta apod. V případě, že svůj byt či dům nezamykáte, když jste doma, překonání vstupních dveří je velmi snadné. V takovém případě totiž neochrání žádné dveře, ani ty bezpečnostní, které bez uzamčení postrádají svůj význam,“ říká Ivan Pavlíček.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografie

Články Interiéry