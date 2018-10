Bez jídla to nejde aneb Oslavte Světový den výživy

Dnešní den si ve více než 150 zemích světa připomínáme 16. říjen jako Světový den výživy. Proč vůbec tento svátek vznikl? Co nás nejvíc ovlivňuje při výběru potravin? Čeká nás „potravinová revoluce“?



Proč se vůbec Světový den výživy slaví? Světový den výživy (World Food Day – WFD) je dnem akcí proti hladu. Byl založen Organizací pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization – FAO) – specializovanou agenturou OSN, a to v roce 1979. Datum 16. října bylo zvoleno jako připomínka výročí založení FAO v roce 1945.



Nám se v našich místních a ekonomických podmínkách může zdát zbytečné se zajímat o výživu a její dostupnost. Zdá se, že potravin máme dostatek, a navíc jsou bezpečné a kvalitní. S potravinami se i často plýtvá. Rovněž se stále doslýcháme, že zemím s nedostatkem jídla se pomáhá víc a víc. Ale i v našich podmínkách se nůžky rozdělující lidi podle blahobytu a chudoby neustále rozvírají, a ne všichni si kvalitní potraviny a pestrou stravu mohou dovolit.



„Mladá generace vyrůstá v podmínkách dvou kontrastů. Na jedné straně zaznamenáváme klimatické změny, nedostatek vody, růst civilizačních chorob včetně obezity a cukrovky. Z toho vyplývá nutnost náš přístup k výživě řešit. Současně se na druhé straně v bohatších zemích s jídlem plýtvá a velká část potravin končí mezi odpadky. Tyto rozpory vedou ke změně v myšlení a chování spotřebitelů,“ vysvětluje Mgr. Monika Ihnatková ze společnosti Danone, a. s.



Co dneska nejvíc ovlivňuje nákup potravin?

Dnešní generace je (tzv.) digitální. Na její chování včetně spotřebitelského mají vliv především sociální média, díky kterým lze zjistit o potravinách a výživě značné množství informací. V důsledku toho věnují lidé po celém světě daleko větší pozornost tomu, co nakupují. Pečlivě zkoumají produkty, a to nejen jejich ingredience. Zajímají se také o to, jaké firmy a jací lidé stojí za značkou, jak a kde byly potraviny připraveny a kde byly pěstovány ingredience. Zajímá je dokonce, jaký vztah má výrobce k životnímu prostředí a co dělá pro jeho ochranu.



Blíží se „potravinová revoluce“?

Lidé začínají stále více upřednostňovat malé místní výrobce na úkor velkých osvědčených značek, protože mají pocit, že místní značky a výrobci jsou jim blíž. S ohledem na tempo a dosah těchto změn se z tohoto evolučního trendu pomalu stává radikální změna, tedy revoluce. Proto se nabízí velkým společnostem otázka – mají se snažit tento trend potlačit, nebo se k němu naopak připojit?

„Na tuto situaci máme jasný názor: k trendu blízkosti ke spotřebiteli a jeho naslouchání se chceme jednoznačně připojit. Jídlo pro nás není jenom komoditou. Je vzácné a to, co jíme, odhaluje, kým jsme. Lidé svou volbou, co si dají k pití nebo k snědku, mají možnost ovlivnit svět, ve kterém chtějí žít. V Danone si stojíme za tím, že zdraví lidí a zdraví planety jsou spolu úzce propojená. Vzájemná symbióza těchto dvou rovin je pro nás velmi důležitá,“ dodává Mgr. Monika Ihnatková.

Tento názor formuje nabídku produktů společnosti Danone, jejich podporu obnovitelného a ekologického zemědělství, či zapojení společnosti Danone do různorodých sociálních projektů a podpory inovací. V Danone se řídí jasnou výzvou: „Jedna planeta, jedno zdraví ", jejíž hlavní ambicí je podpora zdravějšího a udržitelnějšího způsobu stravování a pití.





