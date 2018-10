Recepty s mákem: makovo-banánové smoothie





Makovo-banánové smoothie

Recepty na smoothie se už v našich domácnostech zabydlely na stálo. Proto byste neměli vynechat ani tento, který je vhodný i pro vegany. Vyzkoušejte smoothie z rostlinného “mléka“, které si můžete připravit doma. Makový nápoj má vysoký obsah vápníku, a to až 12x vyšší než u kravského mléka.

30 minut



Počet porcí:

4 osoby



Ingredience:



100 g máku

1 l vody

30 g mandlí

skořice na špičku nože

1 vanilkový cukr

4 banány



Příprava:



První krokem při přípravě makovo-banánového smoothie je příprava rostlinného nápoje. Celý mák vložte do mixéru, zalijte litrem vody a mixujte (klidně v několika „vlnách“) dokud není tekutina bílá jako mléko. V tento moment tekutinu přelijte přes cedník vyložený tkaninou. Hotové rostlinné “mléko“ vraťte zpět do mixéru, přidejte skořici, cukr, banány, mandle a vše rozmixujte do jemné konzistence smoothie. Hotové ihned podávejte.



TIP: Pokud vás čas netlačí, nechte namočený mák stát ve vodě 2-3 hodiny a až poté mixujte. Pro rostlinný nápoj si pamatujte jedno jednoduché pravidlo. Na 100 g surovin potřebujete 1 litr vody. Záleží však, jak krémové konzistence chcete dosáhnout.

Pro makové recepty vždy používejte čerstvý kvalitní mák. Pokud si chcete být jistí, že jej v obchodě poznáte, navštivte www.nasmodrymak.cz, kde se dozvíte více informací o naší české tradiční plodině – máku.



