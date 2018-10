Ifrasauna - pomocník který vás uzdraví a udrží v kondici

Saunování má blahodárné účinky na lidské zdraví. Kdo stojí za objevem nejpopulárnější metody pro zlepšení celkové kondici našeho těla? Táto tradice pochází z Finska. Typicky jde o menší místnosti, obložené dřevem, které pracují hlavně s teplem z kamen. Říká se jim kiuas a mohou místnost vyhřát až na 80 °C. V tomto teple se vypotíte, zahřejete a následuje prudké ochlazení ve vodě nebo tradičně ve sněhu. Infrasauny jsou odlišní. První sauny tohoto druhu se objevily v 60. a 70. letech 20. století v Japonsku. Jaké účinky má na nás infračervené záření a jak vybrat správnou saunu?

Infrasauny tedy místo kamen využívají infračervené keramické zářiče. Záření proniká do lidských tkání, zhruba do hloubky čtyř až pěti centimetrů. Dochází k uvolnění svalů, cév, kloubů, snížení zátěže a samozřejmě zvyšování teploty. Z těla se také vyplavují viry nebo bakterie. Teplota se může běžně pohybovat v rozmezí 45 až 60 °C. Účinnost infrasauny pak závisí na vlnové délce, typu zářiče nebo třeba velikosti. Při koupe by nás měli zaujímat parametry jako materiál, spotřeba energie nebo vybavení.

Jednou z nejdůležitějších charakteristik infrasauny je typ topidla. Jedná se o typ zářiče, který bude vysílat infračervené záření a bude vás zahřívat. Běžně rozlišujeme tři základní typy topidla: keramická, karbonová a světelná keramická Red Light topidla.

Karbonové infrazářiče mají menší tepelnou kapacitu, nahřívají se jen asi na 100 až 170 °C, což je oproti jiným typům poměrně málo.

Keramická topidla byla poměrně běžná dřív, dnes se používají méně často. Nahřívají se na výrazně vyšší teplotu, než karbonová (až 300 °C).

Red Light topidla jsou technologicky nejvýše, ale většinou se používají jako doplňky výše zmíněných. Velmi rychle a snadno se zahřejí až na 300 °C, v lepších případech až na 500 °C.

Příkon udává, kolik energie do infrasauny „přiteče“ za vteřinu. Udává se ve wattech. Hodnota, nad kterou začíná kvalita, se udává na 1700 W. Pokud by měla infrasauna nižší příkon, mohl by nastat problém s jejím vyhříváním.

Infrasauny bývají obvykle vyráběny ze dřeva. Prakticky se používají pouze dvě odrůdy dřeva- jedlovec kanadský, nebo cedr.

Ovládání infrasaun musí být pohodlné. Některé panely jsou zabudované uvnitř i případně zvenčí sauny. Nejlepším je pak dálkové ovládání sauny, díky kterému se nemusíte nikam natahovat, stačí vám mít ovládání po ruce a teplotu můžete přepínat klidně vleže.

Skvělým doplňkem je ionizátor kyslíku. Ten obohacuje vzduch záporně nabitými ionty, které mají na zdraví výrazný vliv. Dražší sauny mají dokonce v sobe zabudovány i reproduktory na kterých můžete pouštět hudbu.

Pře samotným výběrem byste si měli rozmyslet, co od sauny očekáváte. Kolik lidí se bude saunovat, kolik chcete do sauny investovat, jak často ji chcete používat a tak dále. Na trhu je dobře si prohlídnout recenze jednotlivých výrobců i testy samotných modelů. Infrasauny jsou skvělým pomocníkem, s kterým si dokážete udržovat pevné zdraví a fantastickou kondici dlouhé roky. I když nepatří mezi nejlacinější věci, jejich hodnota se vám časem vrátí v tom nejdůležitějším co máte a to je samotné zdraví.

