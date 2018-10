Nejvíce se krade v Praze, Středočeském a Moravskoslezském kraji, letos už za 637 milionů

Počet vloupání v České republice v porovnání s loňským rokem sice mírně klesl, stoupá však procento neobjasněných případů. Je tedy vysoká pravděpodobnost, že pokud vás vykradou, své odcizené věci už nikdy neuvidíte. Nejvíce škod zloději letos zatím napáchali v Praze, Středočeském a Moravskoslezském kraji. Dále pak v kraji Jihomoravském a Ústeckém.



Zloději napáchají průměrně škody za 2,3 milionu korun denně

Podle statistického přehledu kriminality, který každoročně uveřejňuje Policie ČR, počet případů krádeží vloupáním klesl, čísla jsou však stále alarmující. Průměrné škody po vloupání se v letošním roce pohybují přibližně kolem 2,3 milionu korun denně. Snížilo se také procento jejich objasněnosti. Zatímco v roce 2017 bylo policií objasněno 24 % případů, v letošním roce to zatím bylo méně než 21 %, kdy lupiči vloupáním způsobili celkovou škodu 637 milionů korun. Kriminalita je, co se týče krádeže vloupáním, největší v Praze, dále pak ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. Následovány jsou kraji Jihomoravským a Ústeckým. Nejméně případů je naopak hlášeno ve Zlínském kraji.



Nejčastěji mají vloupání na svědomí recidivisté

Největší počet krádeží vloupáním je páchán osobami, které už byli opakovaně trestně stíhány v minulosti. Ve vloupání do domů a bytů tak mají praxi, jsou vynalézaví a velice zruční v překonávání různých bezpečnostních bariér. „Zejména majitelé bytů či domů s nedostatečným či žádným zabezpečením by měli být na pozoru. U nich totiž riziko a pravděpodobnost vloupání roste, vzhledem k růstu počtu nemovitostí s kvalitnějším zabezpečením. Přibývají domácnosti s bezpečnostními dveřmi ve třetí a zejména ve čtvrté bezpečnostní kategorii, které v běžných podmínkách zloděj nepřekoná ani za použití nejmodernějších metod a nástrojů. Takto zabezpečené byty proto vykrádány prakticky nejsou,“ říká odborník na zabezpečení Ivan Pavlíček ze společnosti Next.



Podle dostupných statistik zloději nejčastěji používají při vloupání hrubé síly. Především u nekvalitních dveří s běžnou cylindrickou vložkou, kterou překonají obyčejným rozlomením. Nejvíce ohrožené jsou byty v panelových domech, které majitelé nechávají s původními dveřmi, často i staršími dvaceti let. Takové dveře zkušený zloděj překoná během pár vteřin.



Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy