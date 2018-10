Dost bylo plastu: další společnost omezí jednorázové plastové nádobí

Plast je všude kolem nás. Jen plastového nádobí se v Česku ročně spotřebuje až 20 tisíc tun. Když k tomu přičteme sáčky, PET lahve, plastové obaly potravin a další, vyjde to asi na 1,2 tuny plast ročně na průměrnou čtyřčlennou českou domácnost. Řetězec Costa Coffee se připojil k dalším firmám, které si řekly „Dost bylo zbytečného plastu,“ a rozhodl se jednorázové nádobí v kavárnách výrazně omezit. Zkrátka v Costa Coffee vás čeká méně plastu, více skla. Nebo ještě lépe káva do vlastního.



A jak se můžete do kampaně #dostbyloplastu zapojit vy? Choďte do kaváren řetězce pro kávu s vlastním termohrnkem! Baristé vám připraví vybranou kávu do vašeho oblíbeného hrnečku. Jedinou podmínkou je, aby byl čistě umytý. V rámci „protiplastové“ kampaně budou také všichni zákazníci, kteří si objednají jakýkoliv nápoj do kelímku, obsluhou dotázáni, zda může vydat nápoj bez víčka. Každý ušetřený plast se totiž počítá.



Od listopadu se začnou plastová brčka v celém řetězci nahrazovat alternativními, které jsou přátelské k přírodě. Kavárna tak učiní další krok v boji za ekologii. Zástupci kavárny odepsali dohodu s Ministerstvem životního prostředí o snižování jednorázových plastů. „Zabýváme se jako mezinárodní společnost již několik let otázkou životního prostředí globálně, ať už jde o zlepšování životních podmínek pěstitelů kávy prostřednictvím nadace Costa Foundation a nebo účastí v projektu Rainforest Alliance. A nyní jsme se rádi zapojili do projektu Dostbyloplastu, neboť v tom vidíme zásadní problém pro celý svět a je to pro nás další logický krok a vyjádření zájmu o jednu z nejdůležitějších věcí, kterou je naše životní prostředí. Současně to však není poslední záležitost v této oblasti, věříme, že tento lokální projekt je pouze začátkem pro další aktivity, na kterých se budeme moci partnersky podílet,“ řekla k projektu „dostbyloplastu“ Eva Kulhánková, marketingová manažerka Costa Coffee.





Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy