Proč je flanelové povlečení nejlepší na zimu?

Flanel je považovaný za každoroční materiálový trend podzimního i zimního období. Ptáte se, proč se zrovna tento materiál těší takové oblibě?



Bavlna zahřeje a je přírodní

Bavlněné flanelové povlečení patří po právu mezi nejoblíbenější materiály pro podzimní i zimní sezónu díky své mimořádné hebkosti a přirozeným hřejivým vlastnostem. Je optimální volbou pro zimomřivé jedince. Flanelové povlečení je vlastně vyrobeno ze stejné látky jako klasické bavlněné, rozdílem je pouze mechanicky upravený, počesaný povrch s jemným hřejivým vlasem. V případě, že budete zvažovat koupi nového kousku povlečení do vaší ložnice, pak by výběr materiálu měl být tím nejdůležitějším kritériem. Přiklánějte se vždy k ryze přírodním materiálům, byť je koupě takového povlečení v jistém směru investicí. Odměnou za vyšší cenu vám bude nenahraditelný příjemný omak a kvalitní přírodní materiál, ve kterém vaše pokožka bude moci volně dýchat a odpočívat. Pokud budete o povlečení správně pečovat, vydrží vám jako nové i více než 10 let.

Pozor na levné náhražky

V případě, že se rozhodnete pořídit si do své ložnice flanelové povlečení, dejte si pozor na záměnu přírodních materiálů s těmi umělými. Ať už se jedná o mikrovlákno, mikroplyš nebo mikroflanel, u všech těchto materiálů je základem pro výrobu polyester, tedy hodně laicky řečeno – ropa. V případě mikroflanelového povlečení lákají výrobci na nízkou cenu, rychlé sušení, extrémní jemnost a maximální hřejivost. Už ale neuslyšíte, že cena je nízká díky těm nejhorším materiálům a lajdáckému zpracování, sušení je rychlé, protože látka vůbec nesaje, z plyšového povrchu se sypou tuny chloupků, které jsou při spánku vdechovány a hřejivost je mnohdy tak vysoká, že se v povlečení při běžné pokojové teplotě v kombinaci s nulovou schopností absorpce zcela jistě nepříjemně zapaříte.

Jaké zkušenosti s hřejivým povlečením máte Vy?

