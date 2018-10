Informace o rakovině prsu, které nejsou příliš známé

Rakovina prsu je onemocnění, které je opředeno mnoha pověrami a také stále mnoho z nás neví, že existuje řada jiných příznaků nádoru, než jen bulka v prsu. Je proto dobré se stále vzdělávat a vědět co nejvíce. Pokud u sebe některý z uvedených příznaků zjistíte, nepanikařte. Takové příznaky ještě nemusejí nutně znamenat, že jde o rakovinu prsu. Rozhodně však co nejrychleji navštivte svého lékaře.

Rakovinu prsu je nutné rozpoznat a začít léčit včas. Pacientky s časným karcinomem prsu mají největší šanci na vyléčení. U pokročilého karcinomu prsu, kdy se již onemocnění rozšířilo na jiné orgány, umožňuje časná diagnostika naplánovat léčebný postup tak, aby byly výsledky pacientky co nejlepší. Protože toto onemocnění provází lidstvo již po stovky let, existuje o něm také mnoho jak vědecky podložených, tak lidově tradovaných informací.



Rakovině prsu se dříve přezdívalo nemoc jeptišek

Proč? Kvůli vysokému počtu řádových sester s tímto onemocněním. U jeptišek, stejně jako všech žen, které nemají děti, je totiž ve srovnání s matkami zvýšené riziko úmrtí na rakovinu prsu, vaječníku a dělohy. Riziko těchto typů rakoviny se zvyšuje s počtem menstruačních cyklů, které žena za život prodělá.



Rakovina prsu se vyskytuje u psů i koček

Rakovinou prsu netrpí jen lidé, mohou ji mít i některá zvířata. U psů se sice vyskytuje častěji než u koček, ale u koček bývá agresivnější.



Rakovina prsu se kdysi léčila vosími výkaly

Hmyzí výkaly byly často součástí starodávných léků na rakovinu prsu. Egyptský papyrus doporučoval, aby se na nádory prsu nanášela směs kravského mozku a vosích výkalů po dobu čtyř dní. Hmyzí výkaly byly až do středověku považovány za jednu z nejpokrokovějších metod léčby rakoviny prsu. Možnosti léčby naštěstí od té doby značně pokročily.



První mastektomie byla provedena před více než 1500 lety

První záznam o mastektomii jako léčbě rakoviny prsu pochází z roku 548 našeho letopočtu, kdy byl tento zákrok proveden byzantské císařovně Theodoře. Značný pokrok v našem porozumění a léčbě rakoviny prsu v posledních desetiletích vedl k výraznému poklesu provedených „radikálních“ mastektomií, kdy se odstraňuje celý prs, pod ním ležící sval i lymfatické uzliny. To byl standardní chirurgický postup při léčbě rakoviny prsu až do 60. let 20. století.



Rakovinu prsu mohou mít i muži

Mnoho lidí si neuvědomuje, že i muži mají prsní tkáň a mohou tak mít rakovinu prsu. Celoživotní riziko rakoviny prsu je u mužů přibližně 1:1000. Rakovina prsu je však u mužů méně častá, protože určité buňky prsní tkáně jsou u nich méně vyvinuté než u žen a protože mají obvykle nižší hladiny ženských hormonů, které ovlivňují růst buněk prsu.



Rakovina napadá častěji levé prso

V levém prsu vzniká rakovina o 5–10 % častěji než v pravém prsu. Levá strana těla je také o přibližně 5 % náchylnější ke vzniku melanomu, tedy typu rakoviny kůže. Nikdo přesně neví, proč tomu tak je.



V současnosti rakovinu prsu většina žen přežije

V posledních letech byl zaznamenán výrazný pokrok v oblasti výzkumu rakoviny prsu. Došlo k dramatickým změnám v mnoha oblastech – od hodnocení rizika, přes prevenci, až po chirurgickou léčbu, radioterapii a další možnosti léčby. Počet úmrtí na rakovinu prsu v rozvinutých zemích v posledních letech neustále klesá a v zemích, jako je USA, Švédsko nebo Japonsko, je v současnosti míra přežití více než 80 %.



Práce na směny může zvyšovat riziko rakoviny prsu

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny nedávno dospěla k závěru, že ženy, které pracovaly na noční směny 30 a více let, měly až dvojnásobnou pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu. Ženy, které pracují na směny, by však neměly podléhat panice. Je třeba poznamenat, že nebyla nalezena žádná souvislost mezi vyšším rizikem rakoviny prsu a prací na noční směny





