Přichází již třetí ročník soutěže Kanceláře roku

Registrace do soutěže Kanceláře roku, která oceňuje výjimečné kancelářské interiéry, je již spuštěna. Ocenění společností, které investují do svého personálu skrze své prostory, dává firmám příležitost, jak se prezentovat jako atraktivní zaměstnavatel pro své budoucí zaměstnance. Přihlašovat se můžete do 9 soutěžních kategorií až do 20. 12. 2018.

V soutěži Kanceláře roku jsou každý rok oceňovány nejatraktivnější kancelářské prostory, které firmy poskytují svým zaměstnancům. Celkem devět hlavních kategorií doplňuje speciální cena v kategorii Environment Friendly, která posuzuje dlouhodobou udržitelnost prostor a jejich dopady na životní prostředí, a to jak při výstavbě, tak při samotném provozu kanceláří. Soutěž má hned dva významné cíle. Zaměstnavatel se díky účasti v ní může profilovat atraktivně pro své budoucí zaměstnance, a to díky investicím do prostor, ve kterých se zaměstnanci pohybují. Současně je cílem soutěže vyzdvihnout důležitost zvelebování pracovního prostředí, které je jedním z určujících prvků při výběru zaměstnání. „Právě motivace zaměstnavatelů k tomu, aby se tomuto tématu věnovali, je jedním z cílů soutěže. Interiéry hodnotí odborná porota z hlediska výjimečnosti a designu prostor. Dalšími kritérii jsou inovace, atmosféra a hlavně kvalita pracovního prostředí,“ doplňuje Radek Procházka, Managing Partner ze společnosti Prochazka & Partners, která je organizátorem soutěže. Všechny kategorie propojuje zaměření na atraktivitu pracovních prostor a jejich příjemné prostředí, které má stále větší význam vzhledem k času trávenému v kancelářích. Více informací o soutěži najdete na stránkách www.kancelareroku.cz .

