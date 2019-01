Projekt Ptačí krmítka proběhne o prvním lednovém víkendu

Ve dnech 4. až 6. ledna 2019 spouští Česká společnost ornitologická nový projekt sčítání ptáků na krmítku, do nějž se může zapojit doslova každý, a to bez předchozích zkušeností. Laické veřejnosti se tak otevírá unikátní možnost stát se součástí skutečného vědeckého výzkumu. Po několika ročnících v Německu, Anglii a dalších zemích se akce za účasti veřejnosti letos poprvé koná také u nás.

Zapojení do projektu je jednoduché – připravte si krmítko a pravidelně jej zásobujte kvalitní potravou, aby si ptáci zvykli jej navštěvovat. V průběhu prvního lednového víkendu si pak vyhraďte hodinu času na pozorování a zápis ptačích návštěvníků. Do sčítání se mohou zapojit vesnice i města, školy i domácnosti. Krmítka lze umístit na balkony, do parků či zahrad. Více o projektu se dozvíte na stránkách https://krmitka.birdlife.cz.

„Osvěta kolem rapidního úbytku zpěvného ptactva je klíčovým momentem, aby se lidé začali o zpěvné ptactvo zajímat, chránit je a přikrmovat. A také aby organizace a společnost začaly podnikat kroky k opětovnému návratu ptáků a hmyzu na původní počty,“ vysvětlila, proč projekt podporuje, Lenka Novotná, jednatelka a design manažerka společnosti Plastia, české rodinné firmy sídlící v Novém Veselí na Vysočině, která se zaměřuje především na výrobu samozavlažovacích květináčů, truhlíků a potřeb pro domov i zahradu. „Spolupráce s ČSO je pro nás dlouhodobě vzájemně obohacující. Díky ní lépe vnímáme potřeby ptáků a jsme schopni je promítnout do vývoje našich produktů. Věříme, že letošní první ročník sčítání přivede k ptactvu nejen odborníky, ale i všechny, kdo mají ptáky rádi. Přikrmování ptáků není jen otázkou vesnic a zahrad, ptáci vnášejí život i do našich měst. Projekt ptačích krmítek nás přináší o krok blíž přírodě a my jsme rádi, že můžeme být při tom,“ dodala Kateřina Kudrnová z marketingu Plastia.

Filozofií firmy Plastia je usnadnit svými produkty cestu k přírodě, zdravému životnímu stylu a udržitelnosti přírodních zdrojů. Na těchto principech staví především produktová řada Urbalive, která kromě pěstebních nádob a vermikompostéru zahrnuje také ptačí krmítka. Krmítka jsou vyrobena z kvalitního plastu, chrání krmení proti dešti i sněhu a zvýšené okraje zajišťují, aby semínka a ostatní ptačí dobroty z krmítka nevypadávaly. Lze je zavěsit nebo připevnit na tyč či na zábradlí. Jejich výhodou je také snadná údržba a nízká hmotnost.

